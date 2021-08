NEWS BREVI

18/07/2021 - Rinviata seconda serata del Pignola in Blues Causa maltempo, la serata di sabato 17 Luglio del Pignola in Blues è stata rinviata a martedi 20.

Le prenotazioni effettuate restano valide. Ancora posti disponibili, da riservare sempre sulla piattaforma eventbrite. 1/07/2021 - Sospensione idrica in Basilicata Castelsaraceno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 13:30 di oggi fino al termine dei lavori. CASTELSARACENO: Via Trieste e vico I Portella 30/06/2021 - Sospensione idrica oggi 30 giugno in Basilicata Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 10:30 alle ore 12:30 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: Parte di c.da Costa della Gaveta, c.da Varco d'Izzo, c.da San Luca Branca e zone limitrofe

Filiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:15 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. FILIANO: Frazioni di Luponia, Tittarella, Don Ciccio, Inforchia, Casenuove e zone limitrofe

Atella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:15 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. ATELLA: Frazione Casenuove EDITORIALE Abbiamo già vinto...e ad ognuno la sua storia

di Paolo Sinisgalli di Paolo Sinisgalli Finalmente 11 luglio, la finale del campionato d'Europa di calcio è a poche ore.

Vinceremo. Abbiamo già vinto, tutti.

Sì, comunque vada sarà stato bello. Persino per chi è uscito al primo turno.



Da Italiano voglio che l'azzurro trionfi stasera. Sai che bello: battere in casa gli avversari e alzare al cielo le braccia e la coppa in quel tempio del calcio in quel quartiere londinese di Wembley.

Credo che può accadere, vi dico perché. Metti...-->continua