Arriva un altro colpo di mercato in casa Rinascita che chiude le trattative per il ruolo dell’opposto con Andrea Argenta. Andrea Argenta è un giovane talentoso italiano che si è fatto notare in questi anni facendo parte dal 2013 al 2016 delle nazionali giovanili italiane e nel 2015 ottiene la prima convocazione nella nazionale maggiore, con la quale colleziona numerose presenze. Classe 1996 , 205 centimetri nella stagione 16-17 vince il premio “G. Bardiali” come miglior U23 italiano delle serie A2 e il premio “Kuznetsov” miglior realizzatore della A2. Cresciuto nelle giovanili del Verona, sua città natale e poi nel settore giovanile del Volley Treviso, Argenta vanta già 6 stagioni importanti : 3 in Superlega con Modena, Ravenna e l’ultima a Trento e 3 stagioni in A2 con Club Italia, Calci e Potenza Picena.

Arriva alla Rinascita per dare linfa al progetto di Barbiero che lo conosce bene e lo presenta così “Andrea Argenta è un opposto dalle grandi qualità fisiche, dopo un anno nel Trentino Volley verrà a Lagonegro con tanta voglia di giocare - spiega Barbiero- di dare il suo contributo alla squadra. Lo conosco dai tempi del Club Italia sono convinto che questa per lui sarà una stagione importante”.



“Sono contento che la società mi abbia voluto fortemente e che io sia stato uno dei primi ad essere scelto- spiega Andrea Argenta - questo è stato un fattore molto importante per la mia decisione finale . Uno dei motivi fondamentali è stato sicuramente la presenza di mister Barbiero, che ho già avuto al club Italia diversi anni fa, e che ultimamente con le squadre che ha avuto sia in A1 che A2 ha fatto un buon lavoro. Mi auguro di riuscire a trovare subito una identità di gioco a livello di squadra che possa far in rendere al meglio tutti i giocatori. Sarà una stagione sicuramente molto competitiva- spiega l’opposto- io voglio fare una grande stagione , sono anche molto fiducioso di come si evoleranno le cose e sono curioso di scoprire una nuova terra , quella di Lagonegro . Da Trento è stato un anno lungo lungo ed intenso , ho tanta voglia di fare un grande campionato e anche se ancora non sappiamo quali saranno le condizioni in cui giocheremo , ma non vedo l’ora di sentire il calore del pubblico e che si dica di loro l’uomo in più”.