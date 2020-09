NEWS BREVI

28/09/2020 - Sospensione idrica a Latronico Latronico: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 10:00 di oggi salvo imprevisti. LATRONICO: Frazione agromonte mileo 26/09/2020 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Genzano di Lucania: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:30 di oggi fino al termine dei lavori. GENZANO DI LUCANIA: P.zza Monti, Via Laviani 23/09/2020 - Sospensione idrica in Basilicata Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: Seguenti zone: Strada Montagna, Strada Convento- Montagna, Strada Torretta, Strada Chiusi e via Don Minzoni

EDITORIALE Il voto a Carbone migliori una legge inopportuna

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Nella vicenda del poliziotto sconosciuto eletto con 78 voti di lista come sindaco di Carbone sono tanti gli elementi che hanno dell’incredibile. Fa bene Massimo Gramellini a sottolinearlo nel suo ‘’Caffè’’ quotidiano sul Corriere della Sera. Però tra i tanti elementi incredibili io non avrei citato quei 78 cittadini che hanno deciso di apporre la loro croce sul simbolo della lista ‘’Onesti e liberi’’. Il capolista avversario (Antonio De Lorenzo) aveva dichi...-->continua