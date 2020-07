La Rinascita Lagonegro giocherà la prossima stagione di A2 nel palazzetto di Villa D’Agri, frazione del comune di Marsicovetere (PZ). La struttura , che ha una capienza di circa 800 posti, sarà oggetto di restyling nelle prossime settimane , in quanto e’ stata scelta come sede per disputare gli Europei U18 in programma dal 4 al 13 settembre prossimo. Questo restyling farà sì che il palazzetto possa essere idoneo anche per le gare interne di serie A2 , in cui milita la compagine lagonegrese.



“L’adeguamento del Palasport di Villa D’Agri ci permetterà -spiega il presidente Carlomagno- di poterlo utilizzare come campo per le nostre gare interne, e quindi di rispettare gli standard richiesti per la serie A. Questo -continua Carlomagno - ci consentirà di continuare a giocare in Basilicata e poter portare in alto il nome della nostra terra. Siamo molto felici nonché onorati di poter giocare nel palazzetto di Villa D ‘Agri: ringrazio il Sindaco Zippari, l’assessore Varalla e il consigliere Solimando per essersi spesi e adoperati tanto affinché questo si sia reso possibile. Giocare in una bellissima realtà come lo è il palazzetto di Villa D’agri , sarà importante per il nostro campionato. Sono certo che il calore e il supporto delle società sportive e degli appassionati dell’area della val d’Agri , saranno al nostro fianco ed la nostra arma in più , grazie alla presenza numerosa sugli spalti del palasport durante le nostre partite. Non vediamo l’ora di iniziare e accedere i riflettori su questo splendido spettacolo, tutti insieme”, conclude Carlomagno.



“Ospitare un campionato di serie A è per noi un onore e ci fa molto piacere- spiega l’Assessore allo sport del comune di Marsicovetere, Michele Varalla,- c’è stata sin da subito la volontà sia da parte nostra che del Presidente Carlomagno , di adeguare la struttura agli standard previsti dalla Lega pallavolo serie A. Il nostro Palazzetto è una struttura che merita e che sarà una vetrina fondamentale per tutto il nostro territorio. Lo sport nella nostra Regione deve essere valorizzato , è una risorsa di tutti”, spiega l‘Assessore Varalla che insieme al consigliere Sesto Solimando si sono impegnati affinché l’impianto potesse essere adeguato prima per la competizione degli Europei U18 e poi per la serie A2, che sarà ai nastri di partenza il prossimo 18 ottobre. Gli allenamenti infrasettimanali della Rinascita, invece si disputeranno a Sapri.