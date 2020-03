NEWS BREVI

6/03/2020 - Sospensione idrica a Marsico Nuovo Marsico Nuovo: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:45 di oggi fino al termine dei lavori. MARSICO NUOVO: Contrade Acqua Capano, Pagliarone e zone limitrofe

5/03/2020 - Rinviato incontro agricoltori a Senise La riunione programmata a Senise per domani 6 marzo per discutere sulle tematiche irrigue è rinviata a data da destinarsi. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 1 lettera b) del DPCM del 4 marzo 2020, in cui si dice che ''sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro''. 4/03/2020 - Sospensioni idriche del 4 marzo 2020 Baragiano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:00 di oggi fino al termine dei lavori. BARAGIANO: Seguenti Frazioni : Strada Picerno - Baragiano, Strada Pantano - Baragiano, Strada Palazzo e Corso Umberto I.



Picerno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi fino al termine dei lavori.



Acerenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di domani salvo imprevisti. ACERENZA: Contrade: Santa Domenica, Pipoli, Finocchiaro, San Germano, Macchione, Fiumarella e zone limitrofe EDITORIALE Sospendete il campionato di Eccellenza:per il lutto e per una umana riflessione

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Forse ancora non abbiamo capito bene quello che è accaduto domenica scorsa davanti al piazzale della Ferrovia dismessa di Vaglio Scalo. E non mi riferisco alla dinamica dei fatti, spiegata senza troppi giri di parole dal Procuratore, dal Questore e da chi ha indagato e sta indagando.

Forse ancora, però, non abbiamo compreso bene la portata di quanto accaduto. L’assurdità di questa tragedia che ha nomi e cognomi e, tra questi, forse ‘’Calcio’’ è uno di qu...-->continua