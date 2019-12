Un Giro d'Onore speciale per il meccanico della nazionale italiana di ciclismo Vincenzo Bonavita presente recentemente a Modena in occasione del consueto appuntamento di premiazione di fine stagione della Federazione Ciclistica Italiana di tutti gli atleti e i tecnici azzurri che hanno regalato un’infinità di soddisfazioni al movimento ciclistico italiano nell’anno solare 2019.

Bonavita è stato premiato come colonna portante della nazionale italiana per l’impegno e il suo attaccamento alla causa azzurra insieme ai corridori Samuele Manfredi e Lorenzo Gobbo che, nonostante infortuni e sfortune, sono e saranno “Azzurri per Sempre”.

“Complimenti a Vincenzo per aver ricevuto questo premio – spiega Carmine Acquasanta, delegato regionale FCI Basilicata - che rispecchia le sue qualità morali come uomo e come tecnico della nazionale a fianco dei giovani. Uno stimolo per continuare a lavorare con serenità e professionalità per la causa azzurra come ha sempre fatto nonché un valore aggiunto per il nostro movimento ciclistico lucano”.