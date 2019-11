Nella quinta giornata di andata del campionato di serie “C” pugliese di pallavolo, la DMB proverà a rallentare la corsa della A.S.D NEW VOLLEY MODUGNO.

La formazione del presidente Vincenzo Altobello, ospite della DMB Pallavolo Villa d’Agri, ha realizzato fino ad ora solo vittorie ed ha, inoltre, il quoziente punti più alto della categoria. Tre gare su tre e nove punti in classifica, dietro la SOAVE PAG VOLLEY A.S.D. di Taviano, a riposo in questo turno di campionato.



Anche se non semplice per la squadra di casa, i ragazzi del duo Viggiano-Logiurato, coach di rodata esperienza, sperano in un pronto riscatto dopo la gara persa lo scorso sabato, proprio nel capoluogo pugliese. L’obiettivo è ovviamente quello di tornare a fare punti, smuovendo così una classifica generale che al momento vede Villa d’Agri al nono posto.



“Sono orgogliosa dei miei ragazzi per l’impegno con il quale affrontano queste prove e per il lavoro che stanno svolgendo. Sono sicura che anche domenica, ricordo a tutti l’appuntamento alle 18:30 al Palazzetto di Villa d’Agri, daranno il meglio, consapevoli delle difficoltà nell’affrontare una squadra come il Modugno. Detto questo, chiedo loro di metterci il cuore, ma sono più che certa che lo faranno”. Questo il pensiero della Presidente Bianca Viggiano alla vigilia della gara.



Questo turno di campionato coincide con “LA SETTIMANA DI FEDERICA”, organizzata dal CR FIPAV Puglia, dal 25 novembre al 1° dicembre 2019, in memoria dell'Arbitro Nazionale Federica De Luca e del suo figlioletto Andrea, tragicamente scomparsi nel giugno 2016.



Anche la DMB Villa d’Agri aderirà ad alcune iniziative pensate per l’occasione: “Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, giornata istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per dar voce e spazio ad un dramma di portata mondiale. La pallavolo, per un'intera settimana, si stringe nel ricordo di Federica De Luca, arbitro nazionale di pallavolo, e del suo piccolo Andrea, scomparsi nel 2016 in una tragedia familiare, affinché non si verifichi mai più nulla di simile”. I tifosi, dal canto loro, non mancheranno di stringersi attorno a quanti li hanno amati.