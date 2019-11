A Bari per bissare il successo di domenica scorsa. Seconda trasferta di campionato per la DMB Pallavolo Villa’Agri che questo sabato (ore 18:00 presso la Palestra IISS Majorana – San Paolo) affronta l’ A.S.D. ASEM VOLLEY BARI. Trasferta non semplice in quanto la squadra di casa, ancora in fondo alla classifica, vorrebbe lasciare lo zero e risalire la graduatoria.



A maggior ragione per la squadra valdagrina, reduce, appunto dalla bella vittoria conquistata in rimonta contro il Galatina, cercherà un altro successo dopo che nelle prime due uscite ha dimostrato tutti gli imbarazzi e le difficoltà iniziali.



Compito dei ragazzi di Dino Viggiano e Pinuccio Logiurato sarà quello di guardare più a se stessi che non agli avversari. Conta crescere gara dopo gara e cercare di limare i tanti difetti ancora presenti per arrivare poi al meglio alle gare che contano, per cercare di raggiungere l’obiettivo prefisso per la stagione in corso…”una tranquilla salvezza”.



Tutti a disposizione dei coach e la formazione dovrebbe ricalcare le prime uscite con Calabria e Galante al centro, Riso in regia, De Angelis e Germino di banda, Bove G. in diagonale e la coppia Perna-Iuorno ad alternarsi nel ruolo di libero. Il problema fisico per Galante, non sceso in campo domenica scorsa, è abbondantemente superato.



A riprova della grande tradizione ed impegno la DMB VILLA D'AGRI ha ottenuto la certificazione di qualità per l’attività giovanile.



Questo il pensiero della Presidente Bianca Viggiano: “Con immenso orgoglio ed un pizzico di commozione vi annunciamo che il Centro Studi FIPAV ci ha insignito della Certificazione di Qualità "Argento" per l'Attività Giovanile biennio 2020/21.Solo altre 3 società in Basilicata potranno fregiarsi di questo prestigioso Marchio e lo interpretiamo come la conferma della nostra visione di società sportiva fondata sull'impegno, il rispetto, la costanza e la perseveranza. Un grande ringraziamento ai tecnici ma soprattutto agli Atleti”.





Foto di : Idea Foto