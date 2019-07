NEWS BREVI

24/07/2019 - comunicazione sospensione idrica oggi in Basilicata Senise: per consentire l'esecuzione di lavori di collegamento di un nuovo tronco idrico, l'erogazione dell'acqua potabile nella zona industriale (area Asi) resterà sospesa fino alle ore 13:00 di oggi, salvo imprevisti.

Lauria: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in località Timparossa resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 23/07/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Montemurro: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Santissimo, Migliarino, Cifalupo, Madonna delle Grazie, Castelluccio, Le Piane, Buttacarro, Romantica e zone limitrofe.

Barile: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Solferino sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione. 23/07/2019 - Trasporti: 24/7 stop anche in Basilicata I sindacati lucani aderiranno allo sciopero nazionale di quattro ore del settore dei trasporti del 24 luglio, in diverse fasce orarie: dalle ore 10 alle ore 14 per il trasporto pubblico urbano, dalle ore 17.01 alle 21.01 per quello extraurbano, nelle ultime quattro ore del turno per il trasporto merci e logistica e per le società autostradali, dalle ore 9.01 alle 17.01 per il trasporto ferroviario, e mezzo turno ogni turno nelle attività di supporto al trasporto ferroviario.

E' quanto illustrato ieri, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dai segretari lucani di Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil, Franco Tavella, Donato Telesca e Antonio Cefola.Ansa EDITORIALE Buttate le quote rosa come i reggiseni negli anni Settanta

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Puttane. Sante. Streghe. Oche. Chi lo ha detto che alla donna, nei secoli, non sia stato ritagliato un ruolo, riservato un posto incasellato nell’angolino di un mosaico quasi tutto maschile? E non parlo solo del mondo cattolico, come la citazione iniziale farebbe pensare (Guy Bechtel, Le quattro donne di Dio). La donna non è mai veramente stata ‘donna’ e basta. Puttane. Sante. Streghe. Oche. E quote rosa. Nel 2018, in occasione del settantesimo anniversari...-->continua