NEWS BREVI

12/07/2019 - Espianto di fegato al ‘San Carlo’ da una donna vittima di un’emorragia cerebrale Prelievo di fegato su una paziente di 70 anni, di Tito stroncata da un’emorragia cerebrale, nell’Uoc di Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza.

Il fegato è stato destinato a Roma dove è in corso il trapianto su un paziente di 60 anni.

I reni della donna non sono stati prelevati solo per mancanza di compatibilità con altri riceventi idonei.

Un sincero ringraziamento, unito al più sentito cordoglio, è stato espresso ai familiari della donna dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, dottor Massimo Barresi e da tutto il personale, per la generosità e nobiltà d’animo della donna per il dono finale degli organi.



12/07/2019 - Sospensione idrica oggi 12 luglio in Basilicata Montemurro: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Santissimo, Migliarino, Cifalupo, Madonna delle Grazie, Castelluccio, Le Piane, Buttacarro, Romantica e zone limitrofe. 11/07/2019 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Venosa: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Gesualdo da Verona resterà sospesa fino alle ore 12:00, salvo imprevisti.

Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in viale Firenze e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino alle ore 11:30 di oggi, salvo imprevisti. EDITORIALE Buttate le quote rosa come i reggiseni negli anni Settanta

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Puttane. Sante. Streghe. Oche. Chi lo ha detto che alla donna, nei secoli, non sia stato ritagliato un ruolo, riservato un posto incasellato nell’angolino di un mosaico quasi tutto maschile? E non parlo solo del mondo cattolico, come la citazione iniziale farebbe pensare (Guy Bechtel, Le quattro donne di Dio). La donna non è mai veramente stata ‘donna’ e basta. Puttane. Sante. Streghe. Oche. E quote rosa. Nel 2018, in occasione del settantesimo anniversari...-->continua