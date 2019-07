NEWS BREVI

6/07/2019 - Sospensione idrica in Basilicata 6 luglio Genzano di Lucania: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in contrada Siano resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

6/07/2019 - “Passeggiata del dissenso” Nemoli – Rivello in bicicletta Sabato 6 luglio (raduno alle ore 17,00) partirà la “Passeggiata del Dissenso” Nemoli-Rivello.

L’iniziativa, promossa da un Comitato civico e dalle Associazioni di Cicloamatori della valle del Noce, verso l’ordinanza della Provincia di Potenza che ha installato i divieti di transito a cicli e motocicli ai non residenti sulla rete viaria.

L’appello dei manifestanti è di rimuovere la segnaletica e sistemare le strade, invece di chiuderle, favorendo la pratica sportiva ed ecosostenibile in un comprensorio turistico che si appresta al decollo della ciclovia Lagonegro-Rotonda.

I partecipanti si muoveranno dalla piazza Umberto I alle ore 17,30. Giunti a Rivello terranno un pubblico dibattito nella Villa Comunale.

5/07/2019 - Sospensione idrica 5 luglio in Basilicata Montalbano Jonico: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile nella parte bassa dell'abitato (a valle di via dei Caduti) resterà sospesa fino al termine dei lavori.

Genzano di Lucania: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in contrada Siano e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. EDITORIALE Buttate le quote rosa come i reggiseni negli anni Settanta

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Puttane. Sante. Streghe. Oche. Chi lo ha detto che alla donna, nei secoli, non sia stato ritagliato un ruolo, riservato un posto incasellato nell’angolino di un mosaico quasi tutto maschile? E non parlo solo del mondo cattolico, come la citazione iniziale farebbe pensare (Guy Bechtel, Le quattro donne di Dio). La donna non è mai veramente stata ‘donna’ e basta. Puttane. Sante. Streghe. Oche. E quote rosa. Nel 2018, in occasione del settantesimo anniversari...-->continua