|
|
|Pena di morte, Savino: «Inaccettabile ovunque»
11/10/2026
|«Nessuno Stato dovrebbe arrogarsi il diritto di togliere la vita a un essere umano, perché il rispetto della dignità della persona non può venir meno neppure di fronte ai reati più efferati.
La certezza della pena e la tutela delle vittime sono doveri imprescindibili degli Stati, ma la giustizia non può identificarsi con la soppressione della vita. Ancora più inaccettabile è la spettacolarizzazione delle esecuzioni capitali, che trasforma la morte in un evento pubblico e la punizione in uno strumento di esibizione.
La nostra Costituzione vieta la pena di morte e l’Italia continua a impegnarsi per la sua abolizione in tutto il mondo. È una scelta di civiltà che dobbiamo continuare a difendere».
Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e Segretario Regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino, in occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte, che si celebra oggi.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|11/10/2026 - Pena di morte, Savino: «Inaccettabile ovunque»
«Nessuno Stato dovrebbe arrogarsi il diritto di togliere la vita a un essere umano, perché il rispetto della dignità della persona non può venir meno neppure di fronte ai reati più efferati.
La certezza della pena e la tutela delle vittime sono doveri imprescindibil...-->continua
|
|
|11/10/2026 - ''L’Italia che frana'', il rap diventa voce della prevenzione del dissesto idrogeologico
Sensibilizzare i giovani sui rischi naturali attraverso la musica. È l’obiettivo di “L’Italia che frana”, il brano rap realizzato dai musicisti pugliesi Luca Semeraro, in arte Samen Mi Casa, e Leonardo Grifa, conosciuto come La Voce di Selea, con la collaboraz...-->continua
|
|
|10/10/2026 - Cosenza, blitz nel carcere: sequestrati cellulari e droga, in campo 90 agenti
Rafforzare la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari: è questo l’obiettivo del blitz effettuato nella prima mattinata di oggi nel carcere di Cosenza. La Polizia Penitenziaria ha sequestrato diversi telefoni cellulari, sostanze stupefacenti e oggetti...-->continua
|
|
|10/10/2026 - Salerno, in dieci anni persi oltre 53mila residenti: calano 135 comuni su 158
La provincia di Salerno continua a perdere abitanti. Dal confronto dei dati ISTAT emerge che tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2026 la popolazione è scesa da 1.106.506 a 1.053.302 residenti, con una perdita di 53.204 persone, pari al 4,8%. Il fenomeno int...-->continua
|
|
|10/10/2026 - Doppia scossa di terremoto nel Casertano, paura tra la popolazione
Doppia scossa di terremoto oggi in provincia di Caserta. L’Ingv ha registrato due eventi sismici alle ore 12:22 e 12:23, con magnitudo 3.2. L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri da Gioia Sannitica, a una profondità di 10,7 chilometri. Il sisma ha susc...-->continua
|
|
|10/10/2026 - Scuola. Consulte Provinciali Studenti, 30 anni di partecipazione democratica: Valditara celebra il ruolo dei giovani
In occasione del trentennale dell’istituzione delle Consulte Provinciali degli Studenti, sancita dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha indirizzato una lettera ai rappresentanti degli studenti per c...-->continua
|
|
|9/10/2026 - Maltempo nel Salernitano, scattano le chiusure: scuole e parchi off limits
L’allerta meteo arancione prevista per sabato 10 ottobre porta nuove misure precauzionali in diversi comuni della provincia di Salerno. A Sarno resteranno chiuse tutte le scuole, pubbliche e private, e i servizi educativi per l’infanzia. Previsti anche obbligh...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.