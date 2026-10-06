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|Tutta la Puglia e poi Roma: la protesta di Orgoglio Olivicolo
6/10/2026
|Partirà da Corato, giovedì 8 ottobre, il cammino itinerante delle mobilitazioni di protesta di Orgoglio Olivicolo: presidio alle ore 17 davanti alla sede municipale. Contro l’immobilismo di Governo e Regioni sulla drammatica crisi del settore olivicolo oleario, il comitato nazionale che mette insieme tutte le realtà della filiera di base organizzerà una serie di manifestazioni. Venerdì 9 ottobre, il presidio e la protesta di Orgoglio Olivicolo faranno sentire la loro voce e le loro ragioni davanti al comune di Bitonto, alle ore 17. Lunedì 12 ottobre, olivicoltori, frantoiani, agricoltori di tutti i comparti e soci delle cooperative si ritroveranno alle ore 9:30 nella piazza antistante la Prefettura di Bari. Orgoglio Olivicolo sta invitando anche i sindaci dell’Area Metropolitana e i primi cittadini degli altri comuni pugliesi a essere presenti e solidali. “La raccolta delle olive è alle porte”, ricorda Orgoglio Olivicolo in una nota, “tra 20 giorni non possiamo rischiare di raccogliere solo povertà e desolazione. Lo avevamo promesso: la mobilitazione è partita, stavolta non ci fermiamo”.
“ARRIVEREMO A ROMA”. “Il nostro è un ultimatum, perché di tempo ce ne hanno fatto perdere fin troppo: entro le ore 12:00 di lunedì 12 ottobre, se da Governo e Regione non arriveranno risposte alle nostre rivendicazioni, consegneremo al Prefetto le nostre richieste e continueremo i presidii e le mobilitazioni estendendole agli altri comuni della Puglia e di tutte le regioni del Sud Italia, per poi organizzare una grande manifestazione a Roma”.
“BASTA LACRIME”. “Di certo questa volta non saremo noi ad andare a casa a mani vuote e bagnate dalle lacrime della disperazione, senza che le nostre rivendicazioni siano finalmente ascoltate. Il caro carburante è il colpo di grazia a una olivicoltura agonizzante e a tutto un comparto agricolo, di ogni settore, che sta vivendo un vero e proprio incubo. Serve che la Regione Puglia attivi misure compensative anche sul fronte del caro carburante, oltre che le azioni previste nella nostra piattaforma di proposte. Nei prossimi giorni, ogni olivicoltore e ciascun singolo frantoiano deve essere protagonista di questa battaglia di dignità, che è anche e soprattutto una battaglia per la sopravvivenza di un intero comparto”.
Il Comitato Orgoglio Olivicolo chiede con urgenza:
1. Il riconoscimento da parte del Governo dello stato di crisi del settore olivicolo e di tutto il comparto-agricoltura, per l’attivazione immediata dei provvedimenti conseguenziali.
2. L’introduzione con decorrenza immediata del documento di trasporto in formato elettronico così come già disposto da tempo per il settore viti vinicolo promesso ma non ancora attivato.
3. Un piano straordinario di controlli anti-frode su scala nazionale vero e verificabile;
4. Misure ad hoc di ritiro e stoccaggio del nuovo olio per sostenere il prezzo alla produzione così come previsto dalla normativa comunitaria e di sostegno finanziario per i frantoi.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|6/10/2026 - Marigliano, maxi sequestro di “Designer Fuel”: 30mila litri di carburante di contrabbando
Maxi sequestro di carburante di contrabbando a Marigliano, nel Napoletano. La Guardia di finanza ha scoperto 30mila litri di una miscela di idrocarburi, il cosiddetto “Designer Fuel”, trasportati a bordo di un autoarticolato con targa polacca. Nel mezzo erano ...-->continua
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|6/10/2026 - Ravenna. Somministrazione illecita di manodopera e riciclaggio. Sequestri d’urgenza e perquisizioni in 9 province
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo “d’urgenza” emesso dalla locale Procura della Repubblica, avente ad oggetto liquidità, beni mobili o immobili nella disponibili...-->continua
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|5/10/2026 - IA, ISA e antieconomicità: il convegno annuale ANC Salerno sui nuovi equilibri tra Fisco e tutela del contribuente
Intelligenza Artificiale, indici sintetici di affidabilità fiscale, presunzioni di antieconomicità e diritto di difesa del contribuente. È intorno ad alcuni dei temi più attuali e delicati della pratica professionale che si svilupperà quest’anno il tradizional...-->continua
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|5/10/2026 - Caro carburante, la protesta si allarga in Calabria: agricoltori e autotrasportatori chiedono risposte
Il caro vita e l’aumento dei costi continuano ad alimentare la protesta in Calabria. Agricoltori e autotrasportatori chiedono risposte concrete alle istituzioni e denunciano le difficoltà provocate soprattutto dal caro carburante.
Il Movimento Popolar...-->continua
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|5/10/2026 - Catanzaro - Sequestrate 19 vaste piantagioni di canapa indiana per un valore di oltre 8,3 milioni di euro
Il Comando Regionale Calabria, nell’ultimo bimestre, ha posto in essere, per il tramite dei dipendenti Reparti con le relative componenti specialistiche, un mirato dispositivo operativo finalizzato a prevenire il diffuso fenomeno della produzione di sostanze s...-->continua
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|5/10/2026 - Palagiano (TA), Spaccio: sorpreso in casa con coca e 20mila euro, arrestato
È stato arrestato nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, a Palagiano, un 21enne del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della locale Stazione al termine di...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.