Quello che non si vede può essere molto più inquietante di ciò che abbiamo davanti agli occhi. È una delle grandi regole del cinema fantastico e sarà anche la chiave della nona edizione del Monsters – Fantastic Film Festival, che quest'anno sceglie l'invisibilità come tema principale e ancora una volta porta a Taranto il meglio del cinema di genere proveniente da tutto il mondo. Prodotto come sempre dall’associazione Brigadoon – Altre storie del cinema, il festival si terrà dal 22 al 31 ottobre.



Sono attesi nel capoluogo ionico diversi ospiti tra registi, attori e addetti ai lavori. A spiccare tra le presenze già confermate sono tre protagonisti di rilievo, ai quali sarà assegnato il premio Maestri del Fantastico, varato nella scorsa edizione quando furono premiati Lamberto Bava e Coralina Cataldi-Tassoni. Il primo nome annunciato è quello di Pino Donaggio. Tra i più importanti compositori cinematografici italiani, Donaggio è autore di un centinaio di colonne sonore e celebre in tutto il mondo per il lungo sodalizio con Brian De Palma, iniziato nel 1976 con Carrie e poi proseguito con Vestito per uccidere, Blow Out, Omicidio a luci rosse, Doppia personalità, Passion e Domino. Dopo un esordio da cantautore di successo (la sua Io che non vivo senza te ha venduto oltre 80 milioni di copie in tutto il mondo), ha scritto memorabili partiture del cinema fantastico, collaborando con autori come Dario Argento, Joe Dante, Nicolas Roeg, Lucio Fulci, Carlo Vanzina, Michele Soavi, Pupi Avati, Don Mancini, Ugo Liberatore, Claudio Fragasso e Tinto Brass. L'omaggio a Taranto celebrerà anche i 50 anni di Carrie, di Brian De Palma, e comprenderà un talk con il giornalista e critico cinematografico Adriano De Grandis.



Sarà ospite di Monsters anche Catriona MacColl, l’attrice britannica celebrata dai fan in tutto il mondo come iconica presenza della trilogia di Lucio Fulci che ha segnato il cinema horror degli anni ‘80, nonché volto della celebre Lady Oscar nel film cinematografico di Jacques Demy del 1978, che anticipò l'amatissima serie animata. Una carriera iniziata nelle scuole di danza e poi giunta al cinema, dove è diventata attrice di culto, spaziando fra collaborazioni anche fuori dai generi con registi come James Ivory e Ridley Scott. L'omaggio comprenderà le proiezioni dei film Quella villa accanto al cimitero di Lucio Fulci, Lady Oscar di Jacques Demy e Saint Ange di Pascal Laugier, oltre a un talk con la presenza dello storico del cinema di genere italiano Eugenio Ercolani.



È un ritorno al festival tarantino, invece, quello di Mariano Baino. L'autore di Astrid's Saint riceverà l'omaggio a una carriera indipendente e unica nel fantastico mondiale. Accompagnerà la proiezione del suo acclamato esordio Dark Waters, girato nell'Europa dell'Est nel 1994 e oggi presentato nel nuovissimo restauro 4K curato da Severin Films e nella versione originale scomparsa da tempo. Per l’occasione verranno proposti anche tutti i cortometraggi realizzati dall'autore nel corso di oltre trent'anni di carriera.



Quest’anno Monsters toccherà sei diverse location cittadine, a iniziare dalle sedi storiche: il Savoia Cityplex (dal 26 al 29 ottobre) con le proiezioni di tutti i film del concorso e lo Spazioporto con il gran finale della manifestazione (30-31 ottobre). A questi luoghi si affiancano Mercato Nuovo (si terrà l’apertura il 22 e 23 ottobre), il Cinema Ariston (il 25 ottobre con Monsters Kids), il Cinema Orfeo (il 25 ottobre con la consegna del premio a Pino Donaggio) e Casa Viola (ospiterà gli appuntamenti pomeridiani Off Monsters, dal 23 al 30 ottobre). Numerosi i film in programmazione nei dieci giorni di festival, molti dei quali selezionati per i Concorsi internazionali di lungometraggi e cortometraggi. Si tratta di lavori provenienti da tutto il mondo e, in gran parte, in anteprima nazionale.



Il manifesto della nona edizione del Monsters è a opera di Giulio Rincione, che ha illustrato L’Uomo Invisibile con toni cupi e le sue caratteristiche geometrie disgregate. Creato da H. G. Wells e pubblicato per la prima volta in Italia nel 1900, l'Uomo Invisibile è la perfetta metafora dei nemici che non si vedono in un momento di grande confusione storica e prosegue il percorso del festival sulle forme immateriali del fantastico, dopo la nebbia dell'edizione 2025. Artista, fumettista e grande appassionato dei mostri classici, Rincione è anche autore di opere come Paperi, Pareanoiae, attivo su Orfani e, ancora per la Bonelli, realizzatore di alcuni memorabili albi del Dylan Dog Color Fest.



Novità assoluta di questa edizione è il Monsters Magazine, nato da un'idea dell'illustratore e fumettista tarantino Enzo Rizzi, noto per la sua creatura Heavy Bone, il serial killer di rockstar. Si tratta di una rivista che raccoglie racconti, fumetti e illustrazioni selezionati attraverso un contest online. Quaranta pagine zeppe di materiale, comprese interviste e articoli, che sarà distribuito in formato digitale e in un limitato numero di copie cartacee. Una pubblicazione che si ripeterà ogni anno, accompagnando e esaltando i temi delle varie edizioni.



A breve verrà svelato il programma completo del festival, dove non mancheranno altre sorprese, ma intanto gli organizzatori danno appuntamento a un evento di avvicinamento. Il 14 ottobre, alle ore 19, a Mercato Nuovo sarà presentato il libro Fuga col vampiro (Òphiere) della scrittrice tarantina Giusy De Nicolo, capitolo finale della sua trilogia Apulia Vampirica. L’appuntamento è in collaborazione con il Presidio del Libro di Taranto Dickens - Il Granaio). A seguire ci sarà la proiezione di un film.



Monsters - Fantastic Film Festival è un progetto finanziato con i fondi POC Puglia 2021-2027 CIPESS 6/2025 Area tematica 06 - Linea di Intervento 06.02 “Attività culturali” - Azione “Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti” - Attività “Sostegno alle produzioni culturali delle ICC e altre organizzazioni culturali”. Avviso Regione Puglia finalizzato a sostenere progetti di festival, rassegne e premi nel settore cinematografico e audiovisivo di rilievo regionale, nazionale e internazionale realizzati sul territorio regionale nel triennio 2025, 2026, 2027

