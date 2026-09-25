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|Autotrasporto, stop in Calabria dal 9 ottobre: la protesta contro caro carburante e costi
25/09/2026
|Fermo dei servizi di autotrasporto in tutta la Calabria a partire dal 9 ottobre. Lo ha annunciato Fedralog Calabria dopo la decisione dell’assemblea straordinaria delle imprese associate. La federazione prepara presidi coordinati sul territorio, tra le aree individuate anche il parcheggio della Cittadella regionale di Catanzaro. Al centro della mobilitazione la richiesta di una riforma del settore, con tutela dei costi minimi, adeguamento automatico del carburante e un sistema di controllo della congruità delle tariffe. Tra le misure chieste alla Regione anche l’esenzione triennale dal bollo per i mezzi oltre 3,5 tonnellate e un contributo straordinario di 40 centesimi al litro sul carburante acquistato in Calabria.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|25/09/2026 - Autotrasporto, stop in Calabria dal 9 ottobre: la protesta contro caro carburante e costi
Fermo dei servizi di autotrasporto in tutta la Calabria a partire dal 9 ottobre. Lo ha annunciato Fedralog Calabria dopo la decisione dell’assemblea straordinaria delle imprese associate. La federazione prepara presidi coordinati sul territorio, tra le aree individuate anche...-->continua
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|24/09/2026 - Salerno, giovane aggredita nel centro storico: indaga la polizia
Momenti di paura ieri sera nel centro storico di Salerno, dove una ragazza italiana di circa 20 anni è stata aggredita mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d’Aquino. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30.
A dare l’allarme è stato un passa...-->continua
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|24/09/2026 - Vincitori di concorso, ma ancora precari: 321 lavoratori del Ministero della Cultura chiedono stabilizzazione
Hanno superato un concorso pubblico nazionale, sono stati assunti dal Ministero della Cultura, hanno lavorato per tre anni negli istituti culturali del Mezzogiorno e hanno contribuito quotidianamente a garantire servizi, aperture e attività. Eppure, nonostante...-->continua
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|24/09/2026 - Al via la X edizione di 'Fitwalking for Ail'
Dieci edizioni, 40 città italiane coinvolte e migliaia di persone unite dallo stesso obiettivo: sostenere la ricerca scientifica sui tumori del sangue e l'assistenza ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. È la 'Fitwalking for Ail', la camminata solidale...-->continua
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|24/09/2026 - Ebola: origini, caratteristiche cliniche ed evoluzione dell'infezione
Quando una febbre emorragica fa la sua comparsa in villaggi remoti o in aree con sistemi sanitari già fragili, il tempo a disposizione per intervenire è pochissimo. Tra le infezioni più aggressive conosciu...-->continua
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|24/09/2026 - Greenwashing, dal 27 settembre cambiano le regole
'Green', 'ecologico', 'amico dell’ambiente', 'climate friendly': dal 27 settembre espressioni di questo tipo non potranno più essere utilizzate genericamente nella comunicazione commerciale se l’impresa non è in grado di dimostrare l’eccellenza ambientale a cu...-->continua
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|24/09/2026 - Abusi ambientali tra Sapri e Camerota: sequestri e demolizioni
Controlli sul territorio e interventi a tutela dell’ambiente tra Sapri e Camerota. A Sapri, in località Pali, i Carabinieri Forestali hanno individuato un accesso abusivo dalla Statale 18 verso un’area privata, realizzato attraverso una strada in terra battuta...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.