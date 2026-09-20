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|Calabria, scoperte cinque piantagioni di marijuana: oltre mille piante sequestrate
20/09/2026
|Cinque piantagioni di canapa indiana sono state individuate dai Carabinieri nei territori di Platì, San Luca, Gioiosa Ionica e nell’area tra Roccella Jonica e Serra San Bruno. Oltre mille le piante già quantificate, alcune alte più di due metri e prossime alla raccolta, con coltivazioni nascoste nella vegetazione e dotate anche di sistemi di irrigazione. A Platì, dove sono state trovate 251 piante, due persone sono state sorprese mentre le curavano e arrestate. A San Luca sono state scoperte tre piantagioni per circa 700 piante. Le operazioni hanno consentito di sottrarre al mercato illecito stupefacenti per un valore stimato in oltre un milione di euro.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|20/09/2026 - Tortora, l’ex sindaco rinuncia a 20mila euro di indennità: ''Siano destinati al sociale''
Una scelta personale per destinare quelle risorse a finalità sociali. L’ex sindaco di Tortora, Antonio Iorio, ha rinunciato all’indennità di fine mandato, pari a circa 20 mila euro. «Ho servito la mia comunità e da essa ho già ottenuto la prevista indennità mensile», ha spie...-->continua
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|20/09/2026 - Calabria, scoperte cinque piantagioni di marijuana: oltre mille piante sequestrate
Cinque piantagioni di canapa indiana sono state individuate dai Carabinieri nei territori di Platì, San Luca, Gioiosa Ionica e nell’area tra Roccella Jonica e Serra San Bruno. Oltre mille le piante già quantificate, alcune alte più di due metri e prossime alla...-->continua
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|20/09/2026 - Salmonellosi a Brindisi, quattro casi confermati: otto bambini ricoverati
Sono otto i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi nell’ambito di un focolaio di salmonellosi. Quattro i casi già confermati dall’Asl: riguardano tre bambini tra i sei mesi e i tre anni e un ragazzo di 15 anni. Altri quat...-->continua
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|20/09/2026 - Squali e razze di 20 milioni di anni fa: nuovi indizi sugli antichi mari del Perù
Lo studio condotto sui denti fossili di squali e razze rinvenuti a Cerro Tiza, nel Perù meridionale, offre nuove informazioni sugli ecosistemi marini del Bacino di Pisco all’inizio del Miocene, circa 20,6 milioni di anni fa. Si tratta della più antica associaz...-->continua
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|19/09/2026 - Possidente, il 20 settembre l’intitolazione della piazzetta a Rocco Possidente
ossidente 20 settembre 2026, ore 18,00
In occasione della “Giornata degli Internati Militari Italiani”
Cerimonia di intitolazione della Piazzetta“Largo Rocco Possidente
Con Legge n° 6 del 13 gennaio 2025 è stata istituita la “Giornata degli...-->continua
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|19/09/2026 - Montallegro, la cultura che fa rete: il progetto del giovane Giuseppe Iatì
Un piccolo comune dell’agrigentino che diventa punto di riferimento per attori, intellettuali e accademici. È il quadro che emerge dalle attività del “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS”, guidato dall’attore e poeta ventunenne Giuseppe Iatì.
L...-->continua
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|18/09/2026 - Distaccamento Vigili del fuoco nell'Alto Ionio, Laghi: 'Iter rimane sospeso'
«Nell'Alto Ionio cosentino il soccorso urgente si misura prima in chilometri e soltanto dopo in minuti: sessantacinque chilometri di statale e di curve separano Mormanno da Trebisacce, ed è da lì che mercoledì pomeriggio è dovuta arrivare la squadra chiam...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.