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|Possidente, il 20 settembre l’intitolazione della piazzetta a Rocco Possidente
19/09/2026
|ossidente 20 settembre 2026, ore 18,00
In occasione della “Giornata degli Internati Militari Italiani”
Cerimonia di intitolazione della Piazzetta“Largo Rocco Possidente
Con Legge n° 6 del 13 gennaio 2025 è stata istituita la “Giornata degli Internati Militari Italiani (IMI) nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale”.
La scelta della ricorrenza è stata fissata nella data del 20 settembre poiché in questa giornata, nel 1943, Hitler modificò la condizione dei prigionieri di Guerra catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre in quella di Internati Militari.
Nella legge viene specificato anche che le iniziative legate alla “Giornata degli Internati Militari Italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale” sono complementari rispetto a quelle previste per il 27 gennaio, “Giorno della Memoria” e per il 25 aprile, “Anniversario della Liberazione”.
A questo periodo, complesso e, per anni dimenticato, è dedicato il libro di Franco Villani e Italo Cernera, Le storie dimenticate dell’8 settebre 1943”, Villani editore 2025. Sono pagine di storie che riguardano circa 650.000 soldati.
Tutto ebbe inizio alle 19,45 dell’8 settembre 1943, quando il Maresciallo Badoglio comunicò: “il governo italiano ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. La richiesta è stata accolta”.
Tutti conoscono quello che successe dopo.
Le truppe Alleate bombardarono paesi e città. A Nord, Mussolini, liberato dai Tedeschi, fondò la Repubblica Sociale Italiana di Salò. Cominciò la guerra civile tra i sostenitori del fascismo aderenti alla Repubblica di Salò e i Partigiani …
Ma pochi conoscono una storia, volutamente dimenticata e da dimenticare! Che fine fecero i soldati dell’esercito italiano dislocati nei tanti fronti di guerra?
In seguito all’armistizio che metteva fine all’alleanza con Hitler, i soldati italiani vennero a trovarsi senza ordini e senza direttive. Il Paese di fatto fu consegnato ai Tedeschi, i quali, da alleati, divennero occupanti.
Più di un milione di soldati italiani venne disarmato e fatto prigioniero dai tedeschi con l’obbligo di scegliere tra continuare a combattere al loro fianco e con la Repubblica di Salò o essere deportati nei campi di concentramento.
La stragrande maggioranza scelse di non combattere con la Germania e per Mussolini. La brutalità della reazione tedesca fu immediata, alimentata dal disprezzo contro tutti i militari italiani ritenuti traditori. La conseguenza fu l’avvio dei prigionieri verso i lager, su carri bestiame, in condizioni penose e umilianti.
Nei lager, gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) dovettero sottostare alla rigida disciplina, alle sadiche punizioni, sopportando la fame terribile, il rigore del clima, la sporcizia, i parassiti, la mancanza di notizie da casa, la lenta distruzione della loro personalità. Una prigionia, che è stata una vera e propria Resistenza combattuta senz’armi nella stessa terra di Germania, ma con la sola forza della volontà e dello spirito, espressa con una piccola ma grande parola: NO!
Nell’ultima parte del libro, riportando i nomi di soldati soltanto di alcuni paesi della Basilicata e della Campania, si è voluto sottolineare che la tragedia delle guerre ha colpito, indistintamente, tutti i nostri paesi. È una scelta tesa a ricordare i caduti e i dispersi in terre lontane tra la sabbia del deserto e la neve fangosa del Don e dei Balcani; i rientrati con mille peripezie attraverso itinerari difficili e aiuti inattesi
Nel libro sono indicati i siti per ricerche personali sui deportati, prigionieri di guerra, rientrati, deceduti.
A chiusura del volume sono riportati i fac-simile che consentono agli eredi degli Internati Militari Italiani di richiedere il diploma di “Combattente per la Libertà” e il diploma con “medaglia d’onore”.
Italo Cernera - Franco Villani
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|19/09/2026 - Possidente, il 20 settembre l’intitolazione della piazzetta a Rocco Possidente
ossidente 20 settembre 2026, ore 18,00
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Un piccolo comune dell’agrigentino che diventa punto di riferimento per attori, intellettuali e accademici. È il quadro che emerge dalle attività del “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS”, guidato dall’attore e poeta ventunenne Giuseppe Iatì.
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|18/09/2026 - Distaccamento Vigili del fuoco nell'Alto Ionio, Laghi: 'Iter rimane sospeso'
«Nell'Alto Ionio cosentino il soccorso urgente si misura prima in chilometri e soltanto dopo in minuti: sessantacinque chilometri di statale e di curve separano Mormanno da Trebisacce, ed è da lì che mercoledì pomeriggio è dovuta arrivare la squadra chiam...-->continua
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|18/09/2026 - Pedopornografia su Telegram, inchiesta anche in Puglia
L’operazione “Fly Trap” della Polizia postale ha smantellato una rete internazionale di pedopornografia attiva su Telegram, con oltre mille partecipanti. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma, coinvolge anche la Puglia: tra i tre amministratori italian...-->continua
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|18/09/2026 - Ceglie Messapica, al via il convegno medico-scientifico diretto da Emanuela Ciracì
Oggi, venerdì 18 settembre, prenderanno il via a Ceglie Messapica i lavori del congresso medico-scientifico “Steatotic Liver Disease 2.0 – Un anno di novità per un approccio multidisciplinare a una malattia sistemica”.
L’appuntamento, in programma il 18 e ...-->continua
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|18/09/2026 - Polo culturale Caieta: al via il ventiduesimo anno di attività
Al via il ventiduesimo anno di attività del Polo culturale Caieta con una novità editoriale di rilievo, la nascita di “Caieta Program, sussidiario gaetano”, il primo manuale didattico interamente dedicato alla città. Un volume di 250 pagine, di cui 70 pagine d...-->continua
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|18/09/2026 - ''Il mare è la loro casa'': 450 alunni di Foggia diventano paladini delle creature marine
A Foggia, 450 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado diventeranno paladini delle creature marine. Attraverso il progetto “Il mare è la loro casa”, da lunedì 21 settembre a giovedì 1° ottobre compiranno un vero e proprio viaggio, dal capoluog...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.