ossidente 20 settembre 2026, ore 18,00

In occasione della “Giornata degli Internati Militari Italiani”

Cerimonia di intitolazione della Piazzetta“Largo Rocco Possidente

Con Legge n° 6 del 13 gennaio 2025 è stata istituita la “Giornata degli Internati Militari Italiani (IMI) nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale”.

La scelta della ricorrenza è stata fissata nella data del 20 settembre poiché in questa giornata, nel 1943, Hitler modificò la condizione dei prigionieri di Guerra catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre in quella di Internati Militari.

Nella legge viene specificato anche che le iniziative legate alla “Giornata degli Internati Militari Italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale” sono complementari rispetto a quelle previste per il 27 gennaio, “Giorno della Memoria” e per il 25 aprile, “Anniversario della Liberazione”.

A questo periodo, complesso e, per anni dimenticato, è dedicato il libro di Franco Villani e Italo Cernera, Le storie dimenticate dell’8 settebre 1943”, Villani editore 2025. Sono pagine di storie che riguardano circa 650.000 soldati.

Tutto ebbe inizio alle 19,45 dell’8 settembre 1943, quando il Maresciallo Badoglio comunicò: “il governo italiano ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. La richiesta è stata accolta”.

Tutti conoscono quello che successe dopo.

Le truppe Alleate bombardarono paesi e città. A Nord, Mussolini, liberato dai Tedeschi, fondò la Repubblica Sociale Italiana di Salò. Cominciò la guerra civile tra i sostenitori del fascismo aderenti alla Repubblica di Salò e i Partigiani …

Ma pochi conoscono una storia, volutamente dimenticata e da dimenticare! Che fine fecero i soldati dell’esercito italiano dislocati nei tanti fronti di guerra?

In seguito all’armistizio che metteva fine all’alleanza con Hitler, i soldati italiani vennero a trovarsi senza ordini e senza direttive. Il Paese di fatto fu consegnato ai Tedeschi, i quali, da alleati, divennero occupanti.

Più di un milione di soldati italiani venne disarmato e fatto prigioniero dai tedeschi con l’obbligo di scegliere tra continuare a combattere al loro fianco e con la Repubblica di Salò o essere deportati nei campi di concentramento.

La stragrande maggioranza scelse di non combattere con la Germania e per Mussolini. La brutalità della reazione tedesca fu immediata, alimentata dal disprezzo contro tutti i militari italiani ritenuti traditori. La conseguenza fu l’avvio dei prigionieri verso i lager, su carri bestiame, in condizioni penose e umilianti.

Nei lager, gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) dovettero sottostare alla rigida disciplina, alle sadiche punizioni, sopportando la fame terribile, il rigore del clima, la sporcizia, i parassiti, la mancanza di notizie da casa, la lenta distruzione della loro personalità. Una prigionia, che è stata una vera e propria Resistenza combattuta senz’armi nella stessa terra di Germania, ma con la sola forza della volontà e dello spirito, espressa con una piccola ma grande parola: NO!

Nell’ultima parte del libro, riportando i nomi di soldati soltanto di alcuni paesi della Basilicata e della Campania, si è voluto sottolineare che la tragedia delle guerre ha colpito, indistintamente, tutti i nostri paesi. È una scelta tesa a ricordare i caduti e i dispersi in terre lontane tra la sabbia del deserto e la neve fangosa del Don e dei Balcani; i rientrati con mille peripezie attraverso itinerari difficili e aiuti inattesi

Nel libro sono indicati i siti per ricerche personali sui deportati, prigionieri di guerra, rientrati, deceduti.

A chiusura del volume sono riportati i fac-simile che consentono agli eredi degli Internati Militari Italiani di richiedere il diploma di “Combattente per la Libertà” e il diploma con “medaglia d’onore”.

Italo Cernera - Franco Villani

