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|Il Cdm approva il decreto, via il bollo sulle auto piccole e medie e motocicli
16/09/2026
|Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto per sostenere famiglie e imprese contro il caro carburanti e introdurre nuove misure fiscali.
Accise sul gasolio: lo sconto viene prorogato fino al 5 ottobre, con una riduzione progressiva.
Bollo auto: dal 2027 viene prevista l’abolizione per le auto fino a 80 kW (circa 109 CV) e per i motocicli, con l'esenzione limitata a un solo veicolo per persona.
La misura riguarderebbe oltre il 70% delle auto in circolazione, secondo quanto dichiarato da Giorgia Meloni.
Copertura alle Regioni: secondo il presidente del Piemonte Alberto Cirio, lo Stato compenserebbe integralmente alle Regioni le entrate perse dal bollo.
Motivazione del governo: spostare parte delle risorse finora destinate al contrasto del caro carburanti verso una riduzione strutturale delle tasse, concentrata sui veicoli di potenza più contenuta.
Meloni presenta il provvedimento come una riduzione del carico fiscale sulle famiglie che usano quotidianamente auto e moto per lavoro e necessità familiari.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|16/09/2026 - Il Cdm approva il decreto, via il bollo sulle auto piccole e medie e motocicli
Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto per sostenere famiglie e imprese contro il caro carburanti e introdurre nuove misure fiscali.
Accise sul gasolio: lo sconto viene prorogato fino al 5 ottobre, con una riduzione progressiva.
Bollo auto: dal 2027 viene ...-->continua
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|16/09/2026 - Miss Italia 2026, Francesca Ambrosetti guida la sfida per Miss Eleganza
Mercoledì 16 settembre, dalle ore 19, su San Marino RTV (canale 550, canale unico del digitale terrestre, tivùsat e Sky), va in onda la seconda puntata della docu-serie di Miss Italia. Le 40 concorrenti, 20 Miss Regione e 20 selezionate per l’Academy, si conf...-->continua
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|16/09/2026 - Terremoto nel Catanzarese, tre scosse in pochi minuti: la più forte di magnitudo 3.5
Tre eventi sismici sono stati registrati questa mattina nel Catanzarese. La prima scossa, di magnitudo ML 3.5, è avvenuta alle 7:04 con epicentro a 2 km a nord-ovest di Squillace, a una profondità di 40 chilometri. Pochi minuti dopo, alle 7:07, un sisma di mag...-->continua
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|15/09/2026 - Furti in abitazione in quattro Regioni, sgominata banda di quattro albanesi: 40 colpi e una rapina contestati
I carabinieri della Compagnia di Solofra (AV) hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Avellino, nei confronti di quattro indagati, tra i 24 e 38 anni, di nazionalità alb...-->continua
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|15/09/2026 - Aeroporto di Grottaglie, Maiorino: «Il futuro dello scalo lo decidano mercato e passeggeri, non la politica brindisina»
«Le dichiarazioni del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Brindisi sull’aeroporto di Grottaglie sono del tutto fuori luogo e sollevano una questione politica che non può essere ignorata».
Lo dichiara Mirko Maiorino, segretario cittadino del PL...-->continua
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|15/09/2026 - Avellino, Tarotto: ''Più attenzione alle polveri durante la raccolta delle nocciole''
I Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale hanno un nuovo Responsabile per la provincia di Avellino. Si tratta di Ciro Tarotto, storico attivista campano da anni impegnato sui temi del lavoro e nelle battaglie ambientaliste. Tra le prime questioni sulle qu...-->continua
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|15/09/2026 - Castrovillari: Franco Blaiotta, la poesia come viaggio nell’animo umano
CASTROVILLARI – C’è un momento in cui la poesia smette di essere soltanto parola e diventa domanda. È da questo spazio, sospeso tra ciò che l’uomo conosce e ciò che continua a sfuggirgli, che nasce “Pensieri in Rime”, la raccolta di Franco Blaiotta, pubblicata...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.