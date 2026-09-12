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|Ex Ilva, materiale schiumoso dall’altoforno 2: allertate Arpa Puglia e Guardia costiera
12/09/2026
|A poche ore dalla pronuncia della Corte d’Appello di Milano sul fermo dell’area a caldo dell’ex Ilva, un nuovo episodio riaccende l’attenzione sull’impatto ambientale dello stabilimento. Ieri mattina, secondo quanto segnalato all’ANSA dall’attivista Luciano Manna di VeraLeaks, da un tombino situato sotto l’impianto dell’altoforno 2 sarebbe fuoriuscito materiale schiumoso di colore giallastro. Manna ha documentato l’episodio con una fotografia e ha allertato Arpa Puglia e Guardia costiera per accertare la natura della sostanza, finita nei canali a servizio degli impianti e collegati al Mar Grande. «Gli impianti ex Ilva inquinano ancora», sostiene Manna, come riportato dall’ANSA.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|12/09/2026 - A2, auto si ribalta dopo lo svincolo di Lamezia Terme: ferito il conducente
Paura questa mattina sulla A2, dove un’auto si è ribaltata poco dopo lo svincolo di Lamezia Terme, in direzione sud. Per cause ancora da accertare, forse legate anche al forte temporale che interessava la zona dalle prime ore del giorno, il conducente ha perso il controllo d...-->continua
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|12/09/2026 - Incidente stradale nel Cosentino, morto un uomo
Un uomo - che era alla guida di una moto - è morto in un incidente avvenuto lungo la strada statale 106, nel centro abitato di Cariati (Cosenza).
Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la moto si è scontrata frontalmente co...-->continua
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|12/09/2026 - Ex Ilva, materiale schiumoso dall’altoforno 2: allertate Arpa Puglia e Guardia costiera
A poche ore dalla pronuncia della Corte d’Appello di Milano sul fermo dell’area a caldo dell’ex Ilva, un nuovo episodio riaccende l’attenzione sull’impatto ambientale dello stabilimento. Ieri mattina, secondo quanto segnalato all’ANSA dall’attivista Luciano Ma...-->continua
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|12/09/2026 - Taranto, maxi tamponamento sul ponte Punta Penna: una donna morta e diversi feriti
Una donna di 66 anni è morta dopo essere rimasta coinvolta in un maxi tamponamento sul ponte Punta Penna, a Taranto. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30 e ha coinvolto oltre dieci auto, alcune delle quali sono andate completamente distrutte. La vittima, R...-->continua
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|11/09/2026 - «Meloni, dalla Puglia 500mila firme»: Monaco chiede preferenze e pensioni a 1.000 euro
«Ripristinate le preferenze per eleggere Camera e Senato, altrimenti non voteremo chi non sosterrà questa battaglia». È il messaggio con cui Rocco Monaco, Presidente Nazionale di Utelit Consum APS, porta davanti al Parlamento la petizione popolare nazionale “S...-->continua
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|11/09/2026 - Ex Ilva, Spera (UGL Metalmeccanici): ''Rispetto per la sentenza, ora tutelare occupazione e produzione''
“Prendiamo atto della decisione del Tribunale di Milano e, come organizzazione sindacale, ribadiamo con chiarezza che le sentenze vanno rispettate e la volontà della magistratura osservata. Allo stesso tempo, non possiamo ignorare le pesanti conseguenze che il...-->continua
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|11/09/2026 - È morta Emma Bonino
Emma Bonino è morta a 78 anni. Storica leader radicale e di Più Europa, è stata protagonista di importanti battaglie per i diritti civili, tra cui divorzio e aborto. Da tempo aveva problemi di salute: nel 2015 le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni, d...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.