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|Ferrovia Jonica, ripartono i cantieri: disagi e bus sostitutivi tra Sibari e Crotone
10/09/2026
|Dal 13 settembre torna a cambiare la circolazione sulla Ferrovia Jonica. Riprendono infatti i cantieri tra Sibari e Crotone, dopo la pausa estiva, con interventi destinati a migliorare sicurezza, regolarità e qualità del servizio. Fino al 12 dicembre, Trenitalia annuncia cancellazioni totali o parziali dei treni Regionali e collegamenti sostitutivi con autobus, che fermeranno nelle località intermedie. Deviati via Lamezia Terme-San Lucido anche alcuni Intercity diretti in Puglia, con bus tra Catanzaro Lido e Sibari. I lavori riguardano ponti, sottovia, miglioramento sismico, installazione dell’Ertms ed elettrificazione della linea.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|10/09/2026 - Ferrovia Jonica, ripartono i cantieri: disagi e bus sostitutivi tra Sibari e Crotone
Dal 13 settembre torna a cambiare la circolazione sulla Ferrovia Jonica. Riprendono infatti i cantieri tra Sibari e Crotone, dopo la pausa estiva, con interventi destinati a migliorare sicurezza, regolarità e qualità del servizio. Fino al 12 dicembre, Trenitalia annuncia can...-->continua
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|10/09/2026 - Tragedia sulla Ionio-Tirreno: morti padre e due figlie, gravissima la madre
Una tragedia ha sconvolto questa mattina la comunità di Gioiosa Ionica. Poco dopo le 6, sulla statale 682 Ionio-Tirreno, nel territorio di Rosarno, un’auto con a bordo una famiglia si è scontrata violentemente con un camion. Nell’impatto hanno perso la vita il...-->continua
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|10/09/2026 - Inchiesta sui progetti scolastici, chiuse le indagini
Si avvicina una nuova fase nell’inchiesta sui progetti scolastici affidati dall’Istituto comprensivo Galilei di Taranto. Il pm Francesco Sansobrino ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a diversi indagati. Al centro, alcuni affidamenti, tra cui ...-->continua
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|10/09/2026 - ''La notte dei ricercatori'': a Castellana Grotte il De Bellis porta la scienza in piazza
La ricerca esce dai laboratori e incontra cittadini, famiglie e giovani nel cuore di Castellana Grotte. Venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 18.00, in Piazza Nicola e Costa, l’IRCCS “Saverio De Bellis” promuove “La notte dei ricercatori – Celebriamo il fu...-->continua
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|9/09/2026 - Casa, la Commissione Ue propone nuove regole contro il caro-affitti e le difficoltà abitative
La Commissione europea propone un nuovo quadro per affrontare le difficoltà legate all’accesso alla casa nelle zone dove i prezzi risultano particolarmente elevati. L’«Affordable Housing Act» introduce criteri comuni per individuare le aree sotto pressione abi...-->continua
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|9/09/2026 - Brusca: «Le stragi del ’92 e ’93 per favorire l’ingresso di Berlusconi in politica»
Nuove dichiarazioni di Giovanni Brusca sui rapporti tra Cosa Nostra e la politica sono emerse nel processo di Firenze a carico di Salvatore Baiardo, imputato per calunnia nei confronti del conduttore televisivo Massimo Giletti. Quando riportato dall'ANSA, in v...-->continua
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|9/09/2026 - AGCI Taranto incontro con Governo su Area di crisi Taranto
Alla consultazione delle parti datoriali, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano alla presenza di diversi Ministri, ha annunciato le linee secondo cui il Governo intende perseguire il rilancio green dell’intero territorio jonico, qualunque ...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.