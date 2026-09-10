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|''La notte dei ricercatori'': a Castellana Grotte il De Bellis porta la scienza in piazza
10/09/2026
|La ricerca esce dai laboratori e incontra cittadini, famiglie e giovani nel cuore di Castellana Grotte. Venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 18.00, in Piazza Nicola e Costa, l’IRCCS “Saverio De Bellis” promuove “La notte dei ricercatori – Celebriamo il futuro”, una serata aperta al pubblico per avvicinare la comunità al mondo della scienza attraverso esperienze, dimostrazioni e momenti di divulgazione.
Per una sera la piazza si trasformerà in un vero e proprio “Villaggio della Scienza”, con oltre 25 laboratori e postazioni interattive, giochi scientifici, installazioni immersive, attività divulgative, osservazioni al microscopio, spettacoli e musica. Un percorso pensato per raccontare la ricerca in modo accessibile e coinvolgente, permettendo ai visitatori di conoscere da vicino chi ogni giorno lavora nei laboratori e nei centri di ricerca.
Ampio spazio sarà dedicato alle attività della ricerca scientifica dell’IRCCS De Bellis, con ricercatori e professionisti dell’Istituto impegnati in numerose postazioni dedicate, tra gli altri temi, alla microbiologia, ai modelli cellulari 3D, alla ricerca clinica, all’anatomia patologica, oncologia medica, alla genetica medica, alla medicina personalizzata, alla biochimica nutrizionale e ai disturbi funzionali gastrointestinali. Tra le esperienze più coinvolgenti anche il colon gonfiabile, un’installazione immersiva che permetterà ai visitatori di entrare simbolicamente all’interno del corpo umano e conoscere più da vicino uno degli organi centrali per la ricerca dell’Istituto.
Il Villaggio nasce infatti come uno spazio diffuso di confronto e partecipazione, con il coinvolgimento, accanto al De Bellis, di università, enti di ricerca, associazioni e realtà impegnate nella divulgazione e nella salute. Tra le aree previste figurano “La salute del futuro”, “Prevenire è una scelta”, “La medicina del futuro”, “La scienza prende forma”, “Il futuro è nei materiali”, “La scienza diventa gioco”, “Un viaggio nel microbiota” e “Dentro il corpo umano”.
La serata, condotta da Antonio Stornaiolo, si aprirà con i saluti istituzionali e vedrà la partecipazione del Direttore Scientifico dell’IRCCS De Bellis, prof. Gianluigi Giannelli, che coordinerà l’evento, e del Direttore Generale, Michelangelo Armenise. Saranno presenti inoltre Ubaldo Pagano, Consigliere regionale della Regione Puglia, e il sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, insieme alla presidente del Comitato Puglia della Fondazione AIRC Lucia Forte e alla presidente KirArt ETS Maria Bonfiglio. L’iniziativa vuole accorciare la distanza tra ricerca e cittadini, mostrando non soltanto i risultati della scienza, ma anche il lavoro, le competenze e le persone che ne rendono possibile ogni giorno il progresso. Un’occasione per scoprire come ciò che nasce oggi in un laboratorio possa contribuire a costruire la prevenzione, la diagnosi e le cure di domani.
L’ingresso è libero. L’appuntamento è per venerdì 11 settembre, dalle ore 18.00, in Piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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CRONACA BASILICATA
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10/09/2026 - Videosorveglianza, approvati i progetti di dieci Comuni del Materano
10/09/2026 - Traffico illecito di rifiuti: sequestrati 3,4 milioni di € nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza
9/09/2026 - Morte di Giovanna Pastoressa, quattro condanne e cinque assoluzioni
9/09/2026 - Carburanti, nuova stangata: benzina e diesel sfiorano i 2,20 euro in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.