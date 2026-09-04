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|Ad Amalfi “Trame di rinascita”
4/09/2026
|L’emancipazione femminile, la dignità del lavoro e il valore dell’artigianato Made in Italy si sono intrecciati nel cuore della Costiera Amalfitana in occasione di “Trame di rinascita”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione La Crisalide in Rete guidata dalla Presidente Roberta Bolettieri, con il patrocinio del Comune di Amalfi, svoltasi giovedì 3 settembre 2026. L’evento è stato ideato per accendere i riflettori sui percorsi di riscatto, empowerment e autonomia delle donne prese in carico dai Centri Antiviolenza e ospitate nelle Case Rifugio e nelle strutture gestite dalla Fondazione. Dopo un mirato percorso formativo, le donne hanno preso parte a laboratori sartoriali, dando vita alla prima sartoria sociale del Made in Italy promossa da donne fuoriuscite da situazioni di violenza di genere. Un obiettivo strategico pienamente condiviso con le istituzioni per guardare al futuro con speranza e concretezza, in un modello virtuoso in cui professionalizzazione e competenze si fondono con la cultura e il rilancio dell’alto artigianato tricolore. “Trame di rinascita dimostra come il lavoro, la formazione e la valorizzazione dell’eccellenza artigianale Made in Italy possano trasformarsi in strumenti concreti di autonomia, dignità e riscatto per le donne che hanno superato situazioni di violenza”, ha dichiarato la Presidente della Fondazione La Crisalide in Rete, Roberta Bolettieri. “Costruire reti solide tra istituzioni, aziende e mondo sociale significa offrire risposte reali e percorsi di futuro a chi sceglie di rinascere”, ha ribadito la Presidente.
Fondamentale per la riuscita del progetto è stata la rete di collaborazione responsabile stretta con importanti realtà d’impresa, del mondo sociale e delle istituzioni: dal supporto tecnico di Singer al contributo di Confartigianato Imprese Italia, fino al patrocinio della Fondazione Falcone e di Confcommercio, oltre al sostegno operativo di Nora Against GBV e ActionAid. La manifestazione, presentata dalla direttrice dell’Agenzia AGI Rita Lofano e con l’attrice Sara Ricci nel ruolo di madrina, si è aperta presso la storica cornice degli Arsenali di Amalfi con i saluti istituzionali del Sindaco di Amalfi, dell’Assessore al Turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio, dell’On. Carmela Auriemma e del Consigliere Regionale Andrea Volpe. Durante i saluti, il Consigliere Andrea Volpe ha rimarcato l’importanza del sostegno istituzionale e normativo a tali iniziative, richiamando l’impegno strategico della Regione Campania e la vertenza per giungere all’approvazione di una legge regionale unica contro la violenza sulle donne, strumento fondamentale per riordinare, rafforzare e dotare di risorse certe la rete dei Centri Antiviolenza, le Case Rifugio e i percorsi di reinserimento lavorativo. A seguire si è tenuto l’avvio del talk “Donne: protagoniste di oggi, pilastri del futuro”, un momento di profondo dibattito tra magistratura, forze dell'ordine, istituzioni e mondo dell’informazione.
Dopo un momento conviviale animato da intrattenimento musicale, la serata si è trasferita nel cuore di Piazza Duomo, dove si è aperta al pubblico con la presentazione ufficiale del progetto e la sfilata “Trame di rinascita”. In passerella hanno sfilato modelli d’eccezione completati da un’esclusiva linea di borse interamente disegnate e confezionate a mano dalle partecipanti alla sartoria sociale. La serata è poi proseguita con la presentazione dell’Abito rosso ideato dalla stilista Angelica Petrulli, prologo della cerimonia di consegna del Premio “Trame di Rinascita”.
I prestigiosi riconoscimenti sono stati conferiti ad autorevoli personalità che si sono distinte nel panorama istituzionale, militare, imprenditoriale, culturale e sociale:
Trama Istituzionale e Forze dell’Ordine: Dott.ssa Annalisa Imparato (Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Dott.ssa Elena Guarino (Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Salerno), Avv. Irma Conti (Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale), Col. Filippo Melchiorre (Comandante Provinciale Carabinieri di Salerno), Col. Alessio De Muro (Comandante Reggimento Logistico “Garibaldi” di Persano) e Col. Michele Crivellotto (Comandante Reggimento “Cavalleggeri Guide” 19° di Salerno).
Trama d’Impresa: Dott.ssa Antonia Trucillo (Marketing Manager e Direttrice Accademia del Caffè Trucillo), Dott.ssa Simona Petrozzi (Presidente Terziario Donna Confcommercio Roma e Presidente Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA Roma) e Dott.ssa Lidia Lambiase (Direttrice Tecnica Farmaceutica - Bellizzi Farm Salute Pubblica Srl).
Trama Cultura: Dott.ssa Antonella Riboldi Brunamonti (Fondatrice e Presidente Onlus “Si Può Fare”), Dott.ssa Antonella Cortese (Psicologa e Scrittrice) e Dott.ssa Stefania Castricone (Segretaria Nazionale Sindacato SINAFI).
Trama Coraggio: Dott.ssa Maria Falcone (Presidente Fondazione Falcone) e Dott.ssa Grazia Biondi (Attivista e Fondatrice Osservatorio Nazionale sulla Violenza Economica - Manden ODV).
Trama Mediatica: Dott.ssa Veronica Briganti (Giornalista e Inviata Rai “Chi l’ha visto?”).
L’evento ad Amalfi si è concluso con un impattante flashmob che ha visto 100 donne vestite di rosso unite per celebrare il coraggio, la legalità, la solidarietà e la capacità di rinascita delle donne.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.