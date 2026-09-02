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|I giovani di Pietramontecorvino diventano attori per raccontare il paese
2/09/2026
|Si sono trasformati in attori per amore del loro paese, evocandone storia e bellezza con un cortometraggio di 3 minuti. Sono tutti giovani di Pietramontecorvino, borgo dal cuore medievale in provincia di Foggia che si accinge a ospitare per la prima volta il Festival Internazionale dei Templari e a celebrare la 39esima edizione di un viaggio a ritroso nel tempo con “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”. La protagonista è Cristina Del Grosso, occhi verdi e splendidi capelli lunghi e ricci. Nella vita di tutti i giorni, studia Ingegneria al Politecnico di Bari. Nel cortometraggio, interpreta Sancha di Maiorca o d’Aragona, Regina consorte di Sicilia e Napoli dal 1309 al 1343, seconda moglie di Roberto d’Angiò, re di Napoli, conte di Provenza e di Forcalquier e re titolare di Gerusalemme dal 1309 alla sua morte. Il cavaliere templare che appare nel video è Luigi Barone, ingegnere nucleare, giovane petraiolo che vive e lavora a Milano. L’altro ragazzo che appare nel corto è Emanuele Del Matteis, magazziniere, giovane che vive e lavora a Pietramontecorvino. “Nessuno di loro ha mai fatto l’attore, ma tutti fanno parte della nostra associazione e hanno concorso impegnandosi per promuovere il paese”, spiega Alessia Tedesco, giovane presidente della Proloco Pietramontecorvino che ha ideato l’iniziativa, organizzato il set e collaborato alla realizzazione del video, la cui regia e sceneggiatura è stata affidata a Giuseppe Lepore, presidente di Mediterraneo è Cultura, associazione di Lucera (Fg). “Abbiamo voluto rendere omaggio a Sancia di Maiorca”, racconta Alessia Tedesco, “facendone il paradigma di una femminilità ostinata e pragmatica: una donna capace di abitare il proprio tempo da protagonista, ben oltre lo spazio che quel tempo sembrava averle assegnato”. “Con i volontari della Proloco e gli abitanti di Pietramontecorvino”, aggiunge Giuseppe Lepore, “abbiamo costruito una storia che fugge continuamente dal tempo: non sappiamo mai se quella che vediamo sia Sancia o l’attrice che la interpreta, se stia fuggendo dalla storia o entrando dentro di essa”. La rievocazione accende una luce vivida su un frammento del passato; custodirlo significa anche saperlo lasciare nella penombra necessaria a proteggerne il mistero e la sacralità. Perché ricordare è un atto pubblico. Custodire è un dovere intimo.
IL FESTIVAL DEI TEMPLARI. Il cortometraggio lancia due eventi molto importanti: per la prima volta nella sua storia, il 10 e l’11 settembre 2026, Pietramontecorvino ospiterà il “Festival Internazionale dei Templari”. Storici, cantanti, rievocatori, attori e musicisti racconteranno la storia, il mistero e la leggenda dei famosi frati-cavalieri del Medioevo, la cui aura di fascino è ancora presente nel nostro immaginario collettivo. Il Festival si terrà nel Palazzo Ducale di Pietramontecorvino, sontuoso complesso medievale simbolo del paese.
SUONI, SAPORI, COLORI DI TERRAVECCHIA. Sabato 12 e domenica 13 settembre, in continuità con il Festival Internazionale dei Templari, Pietramontecorvino rivivrà e farà rivivere fasti, costumi, arte e suggestioni del Medioevo. Ci saranno performance, epiche battaglie, il palio dei quartieri, l’enogastronomia e, nelle due serate, l’euro sarà abolito: diverse postazioni effettueranno il cambio moneta, così da impiegare i “denari” di un tempo. Il Festival, che fa parte della Templars Heritage Route European Federation (ThREF), è prodotto da ATID, diretta da Gian Piero Alloisio, e dalla Proloco di Pietramontecorvino, in collaborazione con il Comune di Pietramontecorvino e col patrocinio dell'Università degli Studi di Foggia.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|2/09/2026 - Maxi operazione anticaporalato nella Sibaritide: undici arresti
Maxi operazione anticaporalato questa mattina a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Le autorità hanno eseguito undici ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Procura di Castrovillari, nell’ambito di un’inchiesta che ha interessato il territorio d...-->continua
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|2/09/2026 - Castrovillari Film Festival, il cinema breve diventa ponte tra territorio e mondo
Si è chiusa l’ottava edizione del Castrovillari Film Festival, che dal 27 al 30 agosto ha portato nel Pollino autori, opere, pubblico e giovani da diverse realtà cinematografiche. Sono state 1.395 le opere arrivate da 87 Paesi, 14 quelle selezionate. Il Festiv...-->continua
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|2/09/2026 - Venezia83_6/9_'Holy Wood Dust' di Victor Kossakovsky in Open - Fuori Concorso - Be Water Film
Verrà presentato il 6 settembre (h. 17.00, Sala Corinto) in selezione ufficiale Open - Fuori Concorso all’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Holy Wood Dust, il nuovo film documentario di Victor Kossakovsky, fra i documentaristi più pre...-->continua
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|1/09/2026 - Ferrara, il 5 settembre il Gran Galà dei Festival con Mauro Repetto: in gara 18 giovani talenti
Sabato 5 settembre all'interno della prestigiosa cornice del Cortile del Castello Estense di Ferrara (Largo Castello 1) sono previste le finali del Festival delle Manifestazioni di Ferrara ed. 2026, la 58ª edizione di “Una Voce per l'Europa – Italia” e la 15ª ...-->continua
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|1/09/2026 - A Toni Servillo il Premio Faraglioni Capri International 2026
CAPRI – È andato a Toni Servillo il Premio Faraglioni Capri International 2026, giunto alla sua 31ª edizione, consegnato ieri sera nella suggestiva cornice del Chiostro Grande della Certosa di San Giacomo. Un appuntamento ormai storico e di riferimento nel pan...-->continua
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|1/09/2026 - Venezia 83, “Juso per ferie”: il ritratto di Galliano Juso, produttore visionario del cinema italiano
Verrà presentato all’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Open - Fuori Concorso Juso per ferie, il film documentario scritto da Karen Di Porto e Steve Della Casa e diretto da Karen Di Porto.
Il film, prodotto da F...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.