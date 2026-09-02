Si è chiusa l’ottava edizione del Castrovillari Film Festival, che dal 27 al 30 agosto ha portato nel Pollino autori, opere, pubblico e giovani da diverse realtà cinematografiche. Sono state 1.395 le opere arrivate da 87 Paesi, 14 quelle selezionate. Il Festival ha trasformato Castello Aragonese, CineTeatro Vittoria e Palazzo Cappelli in luoghi di incontro e confronto. Tra i premi, quello per il miglior cortometraggio a Concrete Kids di Saulius Baradinskas e il riconoscimento come “Autore Calabrese dell’Anno” a Gianluca Matarrese. Centrale anche il rapporto con scuole e territorio, in collaborazione con la Calabria Film Commission, guardando già alla nona edizione del 2027.



Di seguito il comunicato stampa



CASTROVILLARI – Quattro giorni per dimostrare che la distanza dai grandi centri non è necessariamente periferia. Può diventare, al contrario, uno spazio di libertà, ricerca e apertura. È questa la fotografia che consegna l’ottava edizione del Castrovillari Film Festival – Festival Internazionale del Cortometraggio d’Autore, che dal 27 al 30 agosto ha portato nel cuore del Pollino autori, opere, pubblico, giovani e professionalità provenienti da esperienze cinematografiche diverse.

Il bilancio non è soltanto quello di una manifestazione riuscita. È il risultato di una scommessa culturale che, edizione dopo edizione, ha trovato nella propria identità la forza per crescere.



1.395 opere provenienti da 87 Paesi, a fronte di soli 14 posti nella selezione ufficiale, restituiscono con immediatezza la dimensione raggiunta dal Festival. Una quantità che, da sola, non basterebbe a misurare il valore della rassegna, ma che diventa significativa se letta insieme alla qualità dei lavori arrivati a Castrovillari, tra opere transitate da Cannes, Berlino, Rotterdam e Venezia e nuovi sguardi provenienti da realtà cinematografiche lontane.

Per quattro giorni il Castello Aragonese, il CineTeatro Vittoria e Palazzo Cappelli hanno così smesso di essere semplicemente luoghi della città per diventare spazi di incontro. Il cinema breve ha fatto da ponte tra culture, generazioni e linguaggi, confermando una vocazione precisa: aprire il territorio al mondo e, nello stesso tempo, portare il mondo dentro il territorio.



È questo il tratto che rende l’ottava edizione particolarmente significativa.



Il Festival, ideato e organizzato dall’Associazione Chimera APS, con la direzione artistica di Antonio La Camera e Francesco Sottile, non ha inseguito il modello dei grandi festival. Ha scelto di costruire un proprio spazio, fondato sull’autonomia del cortometraggio, sulla qualità della ricerca, sulla formazione e sulla capacità di fare rete.



Una scelta che ha permesso a Castrovillari di diventare, per quattro giorni, un punto di convergenza internazionale senza rinunciare alla propria identità calabrese.



Dalla Mongolia alla Francia, dalla Lituania al Belgio fino alla Spagna, le opere internazionali hanno dialogato con il cinema italiano e con quello calabrese. Non una semplice passerella di titoli, ma un confronto tra differenze. Non l’omologazione degli sguardi, ma la loro convivenza.

Ed è proprio nella capacità di includere senza uniformare che il Festival ha costruito una delle sue cifre più forti.



I PREMI DELL’OTTAVA EDIZIONE



A chiudere il percorso competitivo sono stati i riconoscimenti assegnati dalla giuria:

Miglior Cortometraggio: Concrete Kids di Saulius Baradinskas

Gran Premio della Giuria: Mambo Kids di Emanuele Tresca

Menzione Speciale della Giuria: Randaghi di Enrico Motti ed Emanuele Motti

Miglior Cortometraggio Calabrese: Nothing to Tell di Fabrizio Condino

Miglior Regia: Theo Montoya per Pelotón Trueno

Miglior Sceneggiatura: Lkhagvadulam Purev-Ochir per A South Facing Window

Miglior Attore: Alessandro Nicola Bernardo e Flavio Condemi per Mambo Kids

Miglior Attrice: Emma Gonzalez-Cammaret per Because of (U)

Miglior Fotografia: Nicolas Jardin per Because of (U)

Miglior Montaggio: Massimo Da Re e Lorenzo Pallotta per We Are Animals

Miglior Colonna Sonora Originale: Andrea Boccadoro per Concrete Kids

Premio del Pubblico: Vito di Samuele Leogrande

Premio Giuria Giovani: Happy Anniversary di Isabella Salvetti

Premio Studenti IIS Fermi-Pitagora-Calvosa: Vito di Samuele Leogrande

Premio Speciale “Autore Calabrese dell’Anno”: Gianluca Matarrese.



NON SOLO CINEMA: IL TERRITORIO DIVENTA PRODUZIONE CULTURALE



Il punto, però, è ciò che accade oltre lo schermo.

Il successo dell’edizione 2026 ha confermato che un Festival cinematografico può diventare uno strumento di promozione territoriale, formazione e costruzione di relazioni, soprattutto quando sceglie di non utilizzare il territorio come semplice sfondo, ma di renderlo parte della propria identità.

Castrovillari ha fatto esattamente questo.

Il Pollino è diventato il luogo nel quale differenti esperienze cinematografiche hanno potuto incontrarsi. Il territorio non è stato soltanto raccontato: è stato attraversato, vissuto, discusso e messo in relazione con una comunità internazionale di autori.

In questa prospettiva, la collaborazione con la Calabria Film Commission ha assunto un valore strategico. Il cortometraggio possiede infatti caratteristiche produttive che possono renderlo particolarmente agile e sostenibile: consente di sperimentare, valorizzare location, intercettare talenti e costruire rapidamente nuovi racconti dei luoghi.

Un paesaggio può diventare una storia. Una storia può diventare un’immagine. Un’immagine può viaggiare.

È qui che il cinema breve incontra la promozione territoriale e la trasforma in produzione culturale.

La Calabria, attraverso il corto, può così raccontarsi non soltanto per ciò che è, ma per ciò che può diventare agli occhi di chi la guarda da lontano.



LA SCUOLA COME INVESTIMENTO SUL FUTURO



Accanto alla dimensione produttiva, l’altra parola chiave dell’edizione è stata formazione.

Il rapporto con le istituzioni scolastiche ha rappresentato uno degli elementi più significativi del percorso. Non semplici proiezioni dedicate agli studenti, ma un tentativo di costruire una vera educazione all’immagine attraverso incontri, confronto con gli autori e avvicinamento consapevole al linguaggio cinematografico.

Perché un Festival non si misura soltanto dal numero di spettatori che riesce a portare in sala. Si misura anche dalle domande che lascia.

Formare lo sguardo significa formare pubblico. Formare pubblico significa costruire comunità.

Ed è proprio questa la prospettiva che può rendere un Festival realmente incisivo nel tempo: non limitarsi a proporre cinema, ma fornire gli strumenti per comprenderlo, discuterlo e riconoscerne la forza narrativa e civile.

In questo senso, Castrovillari non ha soltanto ospitato il cinema breve. Ha lavorato per creare le condizioni perché il cinema possa diventare patrimonio condiviso.



IL TALENTO CALABRESE CHE INCONTRA IL MONDO

Il Premio Speciale “Autore Calabrese dell’Anno” a Gianluca Matarrese ha inserito, poi, un ulteriore tassello in questo percorso.

Il riconoscimento ha dato visibilità a un autore calabrese affermatosi sulla scena nazionale e internazionale, riportando al centro una questione decisiva: il rapporto tra territorio e talento.

Non si tratta di trattenere necessariamente chi parte. Si tratta di costruire un territorio nel quale partire non significhi rompere il legame con le proprie radici.

Un Festival può diventare anche questo: un luogo dal quale partire, tornare, incontrarsi e costruire nuove relazioni.



LA SCOMMESSA DEL 2027



È su queste basi che si apre ora la sfida per la nona edizione.

«Questa edizione ci ha restituito più di quanto sperassimo – sottolineano i direttori artistici Antonio La Camera e Francesco Sottile –. Le 1.395 opere arrivate da 87 Paesi confermano che esiste una comunità internazionale che continua a cercare, sperimentare e rischiare. Ma il risultato che più ci interessa è l’incontro tra specificità diverse. Abbiamo visto il pubblico confrontarsi con linguaggi lontani e abbiamo verificato ancora una volta quanto il corto abbia una forza autonoma per parlare al presente».

E il futuro, spiegano, è già una direzione di lavoro:

«Il 2027 non sarà per noi un semplice punto di arrivo, ma una nuova partenza. Vogliamo un’edizione più corposa e articolata, capace di rafforzare il rapporto tra cinema internazionale, talento italiano e specificità calabrese. Vogliamo ampliare il programma, rendere ancora più strutturale il rapporto con le scuole, potenziare le residenze e le collaborazioni con la Calabria Film Commission nonché creare nuove opportunità produttive legate al formato breve. Cresceremo senza perdere la nostra anima: qualità, ricerca, autonomia dello sguardo, rapporto con il territorio ed educazione al cinema».

La sfida, dunque, non è soltanto aumentare i titoli o gli appuntamenti. È costruire intorno al cortometraggio una filiera culturale e produttiva più solida, capace di mettere in relazione autori, giovani, scuole, istituzioni, professionisti e territorio.

Una sorta di industria leggera del cinema breve, sostenibile e dinamica, capace di generare opportunità senza perdere la dimensione culturale.



CASTROVILLARI, IL POLLINO E UNA NUOVA IDEA DI CENTRALITÀ



L’ottava edizione lascia quindi sul campo qualcosa di più di una graduatoria e di un bilancio positivo.

Lascia la conferma che la centralità culturale non è una condizione geografica. È una scelta.

Si costruisce quando un territorio decide di non chiudersi, quando sa aprire le proprie porte, accogliere differenze, mettere in rete competenze e trasformare la propria identità in una proposta capace di parlare oltre i propri confini.

È una capacità che la Calabria possiede e che il Castrovillari Film Festival ha saputo rendere concreta attraverso il cinema.

In quattro giorni, il Pollino è diventato luogo di incontro tra mondi diversi. Castrovillari ha dimostrato che si può fare cultura internazionale senza smarrire la propria appartenenza; che si può promuovere un territorio senza ridurlo a cartolina; che si può parlare al mondo partendo da una realtà locale.

Il Castello Aragonese ha spento le sue luci, ma il percorso non si è concluso.

Resta una comunità di autori, spettatori, studenti, professionisti e istituzioni. Restano relazioni nate attraverso le immagini. Restano nuove possibilità produttive e formative. Resta soprattutto un’idea: il cinema può accendere un territorio quando quel territorio ha il coraggio di accendersi per primo.



Il Festival riparte da qui.

Dal Pollino verso il mondo.



Castrovillari non è periferia. È un crocevia.

E il cortometraggio, nella città del Pollino, ha dimostrato di poter essere non soltanto cinema, ma cultura, formazione, relazione, promozione territoriale e possibilità concreta di futuro.

