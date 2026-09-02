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|Venezia83_6/9_'Holy Wood Dust' di Victor Kossakovsky in Open - Fuori Concorso - Be Water Film
2/09/2026
|Verrà presentato il 6 settembre (h. 17.00, Sala Corinto) in selezione ufficiale Open - Fuori Concorso all’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Holy Wood Dust, il nuovo film documentario di Victor Kossakovsky, fra i documentaristi più premiati e acclamati del nostro tempo e due volte nella shortlist degli Oscar, con la partecipazione del celebre botanico Stefano Mancuso.
Una produzione Be Water Film, Solaria Film con Rai Cinema, in coproduzione con Oceanika, Allegra Films e Doppelplusultra Filmproduktion. Prodotto da Mattia Guerra per BE WATER FILM, Emanuele Nespeca per SOLARIA FILM, Alba Sotorra, Marta Figueras, Belén Sánchez, Laura Álvarez per OCEANIKA, Mayca Sanz L-Higueras per ALLEGRA FILMS, Frank Müller per DOPPELPLUSULTRA FILMPRODUKTION. Con il contributo di MIC-DGCA, ICAA, con il supporto di ICEC e del MOIN Film Fund Hamburg Schleswig-Holstein, con il sostegno di Regione Lazio - Lazio Cinema International, con la partecipazione di ZDF/ 3SAT, RTVE, 3Cat e in collaborazione con Trentino Film Commission. Le vendite estere che sono a cura di Rai Cinema International Distribution.
Kossakovsky e Mancuso ci accompagnano in un viaggio senza precedenti nella vita degli alberi. Cosa succede nel secondo successivo all'abbattimento di un albero? Cosa pensa e prova quell'albero in quel preciso istante? Holy Wood Dust è un invito a ripensare radicalmente il regno vegetale da una prospettiva nuova e rivoluzionaria.
Fortemente lirico, l’opera affida alle immagini e al paesaggio sonoro il racconto di un mondo vegetale osservato da una prospettiva inedita. Lo sguardo visionario e poetico di Kossakovsky costruisce un film che vive di contrasti estetici e simbolici, in cui suoni ambientali e musica si intrecciano con armonia, dettando l’incedere narrativo e costruendo una tensione drammatica che accompagna il viaggio del film.
“Il film vuole mettere in luce la straordinaria complessità degli alberi, le loro capacità di apprendere, comunicare e creare legami”, afferma Victor Kossakovsky. “Spero che gli spettatori possano arrivare a riconoscere che alberi e piante hanno lo stesso diritto di esistere degli esseri umani. Il vero progresso consiste nello sviluppare empatia nei confronti del mondo naturale”.
Con Holy Wood Dust, Kossakovsky torna così a interrogare il rapporto tra essere umano e natura attraverso un’esperienza cinematografica immersiva, in cui la ricerca visiva, il suono e la musica diventano strumenti per osservare ciò che normalmente rimane invisibile.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|2/09/2026 - Venezia83_6/9_'Holy Wood Dust' di Victor Kossakovsky in Open - Fuori Concorso - Be Water Film
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|1/09/2026 - Ferrara, il 5 settembre il Gran Galà dei Festival con Mauro Repetto: in gara 18 giovani talenti
Sabato 5 settembre all'interno della prestigiosa cornice del Cortile del Castello Estense di Ferrara (Largo Castello 1) sono previste le finali del Festival delle Manifestazioni di Ferrara ed. 2026, la 58ª edizione di “Una Voce per l'Europa – Italia” e la 15ª ...-->continua
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|1/09/2026 - A Toni Servillo il Premio Faraglioni Capri International 2026
CAPRI – È andato a Toni Servillo il Premio Faraglioni Capri International 2026, giunto alla sua 31ª edizione, consegnato ieri sera nella suggestiva cornice del Chiostro Grande della Certosa di San Giacomo. Un appuntamento ormai storico e di riferimento nel pan...-->continua
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|1/09/2026 - Venezia 83, “Juso per ferie”: il ritratto di Galliano Juso, produttore visionario del cinema italiano
Verrà presentato all’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Open - Fuori Concorso Juso per ferie, il film documentario scritto da Karen Di Porto e Steve Della Casa e diretto da Karen Di Porto.
Il film, prodotto da F...-->continua
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|1/09/2026 - Isola Capo Rizzuto, furto d’acqua dalla rete pubblica: cinque denunce
Allacci abusivi, bypass clandestini e contatori manomessi: è quanto scoperto dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, durante un servizio contro il furto di acqua potabile. Cinque persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per furto agg...-->continua
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|31/08/2026 - Agropoli, petizione per posticipare l’apertura delle scuole: ''Troppo caldo nelle aule''
Il caldo anomalo riaccende il dibattito sulle condizioni degli edifici scolastici. Ad Agropoli, una docente dell’I.I.S. “Vico-De Vivo”, la professoressa Maria Cuono, ha promosso una petizione popolare per chiedere il rinvio dell’inizio delle lezioni, alla luce...-->continua
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|31/08/2026 - Salerno, sequestrato un quintale di sigarette di contrabbando: un arresto
Erano nascoste all’interno di un container, in un’area utilizzata come parcheggio e deposito a Salerno, le oltre 100 chilogrammi di sigarette di contrabbando sequestrate dalla Guardia di Finanza. L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Eboli n...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.