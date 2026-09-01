|
|
|Isola Capo Rizzuto, furto d’acqua dalla rete pubblica: cinque denunce
1/09/2026
|Allacci abusivi, bypass clandestini e contatori manomessi: è quanto scoperto dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, durante un servizio contro il furto di acqua potabile. Cinque persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per furto aggravato. I militari, insieme ai tecnici del Consorzio di bonifica della Calabria, hanno controllato abitazioni, fondi agricoli, strutture ricettive, villaggi turistici e attività commerciali lungo la costa. Le verifiche hanno portato alla luce diverse anomalie e consentito di disattivare allacci abusivi e sistemi utilizzati per sottrarre illegalmente acqua, soprattutto nel periodo di maggiore afflusso turistico.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|1/09/2026 - Isola Capo Rizzuto, furto d’acqua dalla rete pubblica: cinque denunce
Allacci abusivi, bypass clandestini e contatori manomessi: è quanto scoperto dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, durante un servizio contro il furto di acqua potabile. Cinque persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per furto aggravato. I milit...-->continua
|
|
|31/08/2026 - Agropoli, petizione per posticipare l’apertura delle scuole: ''Troppo caldo nelle aule''
Il caldo anomalo riaccende il dibattito sulle condizioni degli edifici scolastici. Ad Agropoli, una docente dell’I.I.S. “Vico-De Vivo”, la professoressa Maria Cuono, ha promosso una petizione popolare per chiedere il rinvio dell’inizio delle lezioni, alla luce...-->continua
|
|
|31/08/2026 - Salerno, sequestrato un quintale di sigarette di contrabbando: un arresto
Erano nascoste all’interno di un container, in un’area utilizzata come parcheggio e deposito a Salerno, le oltre 100 chilogrammi di sigarette di contrabbando sequestrate dalla Guardia di Finanza. L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Eboli n...-->continua
|
|
|31/08/2026 - Rosarno, scoperta maxi-piantagione di marijuana: tre arresti
ROSARNO (RC) – Maxi-piantagione di marijuana scoperta dai carabinieri in località Fabiana, nelle campagne di Rosarno. Nel corso di un blitz scattato alle prime luci dell’alba, i militari hanno individuato oltre mille piante e sorpreso tre persone mentre erano ...-->continua
|
|
|31/08/2026 - Terremoto nel Tirreno Meridionale, nuova scossa: magnitudo 3.4
Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.4 è stata registrata oggi, 31 agosto, alle 13:17:56 nel Tirreno Meridionale. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma, ha avuto ipocentro a 290 chilometri di profondità. Si tratta della seconda scossa di m...-->continua
|
|
|31/08/2026 - Motorslalom: Vinaccia re del Gargano, Venanzio del Tricolore AC Sport- CS 4
Il “mandolino” del Gargano ha suonato oggi per la prima volta l’inno tricolore proclamando il vincitore del 6° slalom Città di Monte Sant’Angelo entrato nel massimo campionato italiano ACI Sport, e ha risuonato una seconda volta per incoronare, in anticipo, il...-->continua
|
|
|30/08/2026 - Praia a Mare, controlli sulle bici elettriche: nove irregolari
Controlli serrati sulle biciclette elettriche a Praia a Mare, dove la polizia locale ha individuato nove mezzi irregolari, facendo scattare multe, fermi e sequestri. L'attività, svolta con i tecnici della Motorizzazione civile di Cosenza e Bari e il supporto d...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.