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|Motorslalom: Vinaccia re del Gargano, Venanzio del Tricolore AC Sport- CS 4
31/08/2026
|Il “mandolino” del Gargano ha suonato oggi per la prima volta l’inno tricolore proclamando il vincitore del 6° slalom Città di Monte Sant’Angelo entrato nel massimo campionato italiano ACI Sport, e ha risuonato una seconda volta per incoronare, in anticipo, il re nazionale Aci Sport 2026: sui tornanti della mitica salita "Macchia - Monte Sant'Angelo", si è disputata una gara tirata fino all’ultimo birillo. In una giornata di sole preceduta da un brevissimo scroscio di pioggia immediatamente a ridosso della salita di ricognizione, Luigi Vinaccia, su Osella PA 6/9 2000 Honda, ha conquistato la vittoria della corsa organizzata da Gargano Racing Team in collaborazione con Basilicata Motorsport, con il tempo della prima manche corsa in 2’46” e 81 centesimi. Un gran tempo, il suo, che, ancora una volta, sottolinea le qualità di un pilota che, come il buon vino, con gli anni migliora. “Sono contentissimo- ha commentato il vincitore a fine giornata-. Vincere è sempre una gran soddisfazione e farlo in uno slalom come questo, tecnico e spettacolare, capace di esaltare gli interpreti della disciplina, lo è un po’ di più”. Al quattro volte campione italiano è stato anche assegnato il 10° Memorial Giovanni Pepe. Seconda piazza per Salvatore Venanzio che, al volante della sua Nova Proto NP03 2000 Honda, è salito sul secondo gradino del podio con il tempo di 2’47” e 71 centesimi siglato al termine del secondo passaggio sui 3600 metri del percorsi di gara. Il campano è stato il più veloce in gara 3 ma il risultato è stato penalizzato di dieci secondi per un birillo accidentalmente toccato in chicane. Il secondo posto in Puglia consegna però al pilota campano il titolo di Campione Italiano Assoluto Slalom 2026 con una gara di anticipo. “E’ stata una bella gara – ha dichiarato il neo campione della specialità-. Come sempre partivo per vincere ma oggi, davvero, va bene così. Dedico questo titolo a tutti quelli che hanno creduto e lavorato alla crescita della vettura che mi ha permesso di arrivarci”. Gradino più basso del podio per il pugliese Domenico Palumbo, terzo su Radical SR4 Suzuki con il tempo della seconda manche, la sua migliore, che vale 168,27 punti. “Poteva andare meglio-ha commentato Palumbo sceso dal podio-. Sono comunque soddisfatto di questo risultato che mi spinge a fare meglio per colmare il gap che mi separa dal primo”. Quarta piazza per il siciliano Silvio Fiore che, su Radical SR4 Suzuki, ha mancato di una manciata di centesimi un posto sul podio. Dietro di lui, nell’ordine, il campano Pasquale Amatruda, anche lui al via della competizione su Radical, ma in versione Prosport Suzuki, e il lucano Giuseppe Bocchetta, primo in Gruppo E2 SH, su A 112 motorizzata Suzuki. Il laziale Adriano Ricci è settimo assoluto, primo in Gruppo E2 SS, su Formula Gloria B5 Suzuki davanti al ligure Alessandro Polini che festeggia in Puglia il titolo di Campione Italiano Assoluto Slalom Gruppo E2 SH conquistato al volante della sua Polini Evo 01 Bmw. Hanno chiuso la top ten Matteo De Cicco, nono assoluto e secondo tra le formule al via su Formula Gloria B5 Suzuki e Antonio Varricchione, decimo e terzo tra le “silhouette” su Fiat 126 Proto Suzuki. In diciassettesima posizione il migliore tra gli 8 kart cross è Giuseppe Esposito su Speed car. Il leader in E1 Italia è Roberto Telesca con la sua Renault 5 gt turbo, e sono tutte francesine le dominatrici nella Speciale Slalom, con Carmine Leo, in Racing Start con Natalio Ostuni, in RS Plus con Carlo Romano, e nel gruppo N con Niki Icuchi. Al rallista Francesco Troiano su Skoda Fabia RS Rally 2, il primato in gruppo A, mentre tra le bicilindriche, successo in solitaria per Filippo Ostuni su Fiat 500. Tra le Autostoriche si è imposto Carmine Urgo su Peugeot 106. La coppa Lady è andata alla lucana Paola Pepe su Citroen Saxo Vts. Antonio Ruocco, su Radical SR4 è il best Under 23 in gara. Si segnala l’ottimo esordio da pilota di Giovanni Vergura, assessore allo sport del Comune di Onte Sant’Angelo, secondo di classe in Racing Start su Mini Cooper. L’evento, valido anche per il 23° Challenge Interregionale CPB "Campania Puglia Basilicata" è stato sostenuto dai patrocini di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, Dipartimento Sport e Salute, Comune di Monte Sant’Angelo, Provincia di Foggia, Parco del Gargano, Automobile Club Foggia, CONI Puglia e del Parco Nazionale del Gargano. Madrina della manifestazione la presentatrice Faby Valentina della testata Mattiperlecorse. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|31/08/2026 - Motorslalom: Vinaccia re del Gargano, Venanzio del Tricolore AC Sport- CS 4
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|30/08/2026 - Praia a Mare, controlli sulle bici elettriche: nove irregolari
Controlli serrati sulle biciclette elettriche a Praia a Mare, dove la polizia locale ha individuato nove mezzi irregolari, facendo scattare multe, fermi e sequestri. L'attività, svolta con i tecnici della Motorizzazione civile di Cosenza e Bari e il supporto d...-->continua
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|30/08/2026 - Medicina, al via il semestre aperto: oltre 62mila iscritti
Sono oltre 62mila gli studenti pronti a iniziare il semestre aperto per l’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Le lezioni partiranno il 1° settembre e termineranno almeno dieci giorni prima del primo appello, fissato per il 10 dicembre. Gl...-->continua
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|29/08/2026 - Altomonte, troppo caldo per il Postamat: 140mila euro di banconote macchiate
Ad Altomonte il caldo di fine agosto ha provocato un curioso guasto a uno sportello Postamat, rimasto fuori servizio per circa una settimana. L’ATM, esposto a temperature particolarmente elevate, avrebbe registrato un surriscaldamento anomalo, attivando il sis...-->continua
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|29/08/2026 - San Pietro in Bevagna, occupazione abusiva del demanio: sequestrati due lidi
Controlli sulla costa tarantina contro l’occupazione abusiva del demanio marittimo: due lidi sono stati sequestrati e i rispettivi titolari denunciati. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia Costiera di Maruggio, ha interessato la zona d...-->continua
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|29/08/2026 - Incendio in un B&B a San Pietro in Bevagna: due donne ustionate
Due donne sono rimaste ustionate questa mattina a seguito di un incendio divampato all’interno di un bed and breakfast a San Pietro in Bevagna, lungo via Borraco, nel territorio di Manduria. Le ferite, di 40 e 60 anni, sono state soccorse dal 118 e trasferite ...-->continua
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|29/08/2026 - “Fratello Sole, Sorella Luna”: Wertmüller porta San Francesco ad Anagni
Sarà Massimo Wertmüller uno dei protagonisti di “Fratello Sole, Sorella Luna”, in scena domani, domenica 30 agosto alle 21, in Piazza Innocenzo III ad Anagni, nell’ambito della XXXIII edizione del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale.
Lo spe...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.