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|Esplosione a Mileto, grave una bambina di 10 anni: trasferiti i tre feriti
26/08/2026
|Restano gravissime le condizioni della bambina di 10 anni e dei suoi genitori, rimasti feriti nell’esplosione avvenuta ieri sera in un B&B di Mileto, nel Vibonese. I tre, tutti di nazionalità slovena, hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado su oltre il 30% del corpo e sono stati trasferiti, intubati e in prognosi riservata, in centri specializzati: la piccola a Bari, il padre a Palermo e la madre a Catania.
Imponente la macchina dei soccorsi, con tre ambulanze del 118 e tre voli organizzati da Calabria, Sicilia e Aeronautica militare.
Intanto la Procura di Vibo Valentia indaga sulle cause della deflagrazione. La struttura è stata posta sotto sequestro: gli accertamenti si concentreranno anche sulla bombola del gas e sull’impianto dell’alloggio. Dopo l’esplosione si era sviluppato un incendio, rapidamente domato dai Vigili del Fuoco.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|26/08/2026 - Incendio sul monte Bulgheria, fiamme ancora attive dopo oltre 24 ore
Non si arresta l’incendio che da oltre un giorno sta interessando le pendici del monte Bulgheria, nel territorio di Licusati, nel Salernitano. Un Canadair è impegnato nei lanci d’acqua, mentre da terra proseguono le operazioni di spegnimento con diversi mezzi e gli operatori...-->continua
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|26/08/2026 - Esplosione a Mileto, grave una bambina di 10 anni: trasferiti i tre feriti
Restano gravissime le condizioni della bambina di 10 anni e dei suoi genitori, rimasti feriti nell’esplosione avvenuta ieri sera in un B&B di Mileto, nel Vibonese. I tre, tutti di nazionalità slovena, hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado su oltre i...-->continua
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|26/08/2026 - Incendio nell’Alta Murgia, in fumo 500 ettari: l’allarme dei geologi sul rischio idrogeologico
Sono circa 500 gli ettari di vegetazione interessati dall’incendio che da ieri pomeriggio sta colpendo il Parco nazionale dell’Alta Murgia, tra Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato. Il rogo, ancora in corso, è alimentato dal forte vento e ha coinvolto aree ...-->continua
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|26/08/2026 - Carburanti, il governo prepara la proroga del taglio delle accise: prezzi oltre i 2 euro
Il caro carburanti torna al centro dell’agenda del governo, mentre benzina e gasolio continuano a viaggiare su livelli elevati. Il Consiglio dei ministri è convocato oggi alle 18 a Palazzo Chigi per varare un decreto legge con misure urgenti sui prezzi dei car...-->continua
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|25/08/2026 - Vicoli Corti da record a Massafra: 8mila presenze e oltre 60 film per la 21ª edizione
Più di 60 film proiettati, circa 50 ospiti e 8mila presenze nell’arco di sei giorni. Sono i numeri della ventunesima edizione di Vicoli Corti – Cinema di Periferia, il festival diretto da Vincenzo Madaro che si è svolto a Massafra dal 18 al 23 agosto.
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|25/08/2026 - Puglia nella morsa del caldo, giovedì temperature fino a 38 gradi
Non accenna a mollare la presa l’ondata di calore che sta interessando la Puglia, dove mercoledì e giovedì saranno ancora caratterizzati da temperature elevate. Per giovedì 27 agosto le previsioni indicano valori particolarmente alti nelle principali città: 38...-->continua
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|25/08/2026 - ''Limoni a Varsavia'', Bruno Colella torna al cinema con una commedia tra Italia e Polonia
Arriva nelle sale giovedì 27 agosto “Limoni a Varsavia”, il nuovo film di Bruno Colella, presentato all’ultimo Taormina Film Festival. Autore, attore e regista, Colella torna al cinema di finzione con una storia che attraversa Italia e Polonia, tra commedia, v...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.