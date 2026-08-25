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|Puglia nella morsa del caldo, giovedì temperature fino a 38 gradi
25/08/2026
|Non accenna a mollare la presa l’ondata di calore che sta interessando la Puglia, dove mercoledì e giovedì saranno ancora caratterizzati da temperature elevate. Per giovedì 27 agosto le previsioni indicano valori particolarmente alti nelle principali città: 38 gradi a Bari e Foggia, 37 a Lecce, 36 a Brindisi, 35 a Barletta e 33 a Taranto.
La Protezione civile regionale segnala per giovedì allerta rossa, con temperature comprese tra 26 e 32 gradi e valori percepiti fino a 36 gradi. Il livello massimo di allerta indica un’ondata di calore con possibili effetti sulla salute e l’attivazione dei servizi sociali e sanitari.
L’invito resta quello di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone più fragili. L’ondata di caldo, secondo le previsioni, continuerà a interessare la regione anche nei prossimi giorni.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|25/08/2026 - Puglia nella morsa del caldo, giovedì temperature fino a 38 gradi
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|25/08/2026 - ''Limoni a Varsavia'', Bruno Colella torna al cinema con una commedia tra Italia e Polonia
Arriva nelle sale giovedì 27 agosto “Limoni a Varsavia”, il nuovo film di Bruno Colella, presentato all’ultimo Taormina Film Festival. Autore, attore e regista, Colella torna al cinema di finzione con una storia che attraversa Italia e Polonia, tra commedia, v...-->continua
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|25/08/2026 - Escursionista colto da malore nel Pollino, soccorso con l’elicottero
Momenti di apprensione nel cuore del Parco nazionale del Pollino, dove un escursionista è stato colto da un improvviso malore mentre percorreva il sentiero dal Monte Palanuda verso la valle del fiume Argentino, nei Monti dell’Orsomarso. L’uomo si trovava con ...-->continua
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|24/08/2026 - Monica Guerritore incanta Anagni: alla sua “selva oscura” il Premio Città di Anagni
Una Piazza Innocenzo III gremita ha accolto Monica Guerritore, protagonista del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni con “Dall’Inferno all’Infinito”. Un viaggio attraverso Dante e le profondità dell’animo umano, tra memoria, amore, dolore e...-->continua
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|21/08/2026 - Come affrontare le ondate di caldo anomalo in casa
Il modo in cui si manifestano le stagioni estive negli ultimi tempi sta mostrando una serie di mutamenti climatici piuttosto evidenti, caratterizzati da picchi di temperatura che superano costantemente i record del passato e si trascinano per settimane intere ...-->continua
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|24/08/2026 - Edilizia scolastica: 114,4 milioni per il contrasto al rischio sismico''
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato un decreto da 114,4 milioni di euro per l’edilizia scolastica e per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali, per il migl...-->continua
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|23/08/2026 - Capaccio Paestum, tragico schianto sulla SS18: muore a 33 anni Fabio Barlotti
È un risveglio di dolore quello di Capaccio Paestum, dove all’alba un grave incidente sulla SS18, in località Spinazzo, è costato la vita a Fabio Barlotti, 33 anni. Il giovane è morto sul colpo dopo lo scontro tra una Mercedes Classe A e un’Audi A3. Altre tre ...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.