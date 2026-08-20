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|Giochi del Mediterraneo 2026, Taranto al centro: sport e turismo
20/08/2026
|L’Italia, con Taranto, si prepara a ospitare la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.
L’appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100mila biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 Nazioni, impegnati in 33 discipline, con il coinvolgimento di 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati.
Una manifestazione che, coniugando sport, valorizzazione e territori, rappresenta una straordinaria occasione per raccontare al mondo Taranto e la Puglia, promuovendone il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico, e rafforzando l’attrattività del Mezzogiorno e dell’Italia.
In termini turistici, nel periodo della manifestazione, la saturazione delle strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online raggiunge il 56,7%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025, dati elaborati dall’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo. Il sistema ricettivo della “Città dei due Mari”, in particolare, registra il tutto esaurito, tanto da predisporre anche due navi-hotel ormeggiate al porto per accogliere atleti e delegazioni.
Numeri che riconfermano la capacità attrattiva dei grandi eventi, sempre importanti volani di flussi, nonché il valore del turismo sportivo: un comparto dal giro d’affari stimato in oltre 12 miliardi di euro, in costante crescita, e capace di generare più di 42 milioni di presenze.
Le stime sulle settimane dei Giochi, tra l’altro, fanno seguito a un primo semestre dell’anno molto positivo per l’Italia, in cui la Puglia ha registrato un incremento del 7,6% degli arrivi e del 7,7% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025. Una crescita proseguita nel mese di luglio, con un aumento del 5,9% degli arrivi e del 6% delle presenze. In questa cornice, Taranto si afferma come protagonista, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi sei mesi e, a luglio, una performance superiore alla media regionale negli arrivi, cresciuti del 6,6%, accompagnata da un incremento del 4,8% delle presenze. Inoltre, nel primo trimestre, la spesa turistica internazionale in Puglia ha raggiunto quota 206 milioni di euro, in forte crescita di 89 milioni sul 2024 e di 59 milioni sul 2025.
Dati che trovano riscontro anche per quanto riguarda la mobilità. Nei primi sei mesi del 2026, gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il porto di Taranto, intanto, è passato dai 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025, registrando un clamoroso aumento del 40mila per cento e consolidando progressivamente il proprio ruolo nel turismo crocieristico italiano.
I Giochi del Mediterraneo coinvolgeranno anche le province di Bari, Brindisi e Lecce, con competizioni diffuse in tredici diversi comuni. L’impatto dell’evento andrà oltre le due settimane di gare: il piano infrastrutturale coinvolge 45 impianti in 21 comuni, per un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, e punta a lasciare ai territori pugliesi strutture sportive, servizi di mobilità e interventi urbani capaci di rafforzarne nel tempo l’attrattività turistica. Non solo una festa dello sport, dunque, ma anche un’occasione strategica per rafforzare il posizionamento della Puglia e dell’Italia come destinazioni moderne, accessibili e accoglienti nel cuore del Mediterraneo.
Il Ministero del Turismo è national partner della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo.
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.