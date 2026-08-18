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|Incendi Boschivi: ripreso dal Drone della Control Room mentre appicca un rogo, arrestato
18/08/2026
|L’episodio si è verificato nel territorio di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Durante l’attività di monitoraggio, gli operatori della Control Room regionale, insieme ai Carabinieri Forestali presenti presso la stessa sala di controllo, hanno visualizzato in diretta le immagini del drone che documentavano l’azione dell’uomo mentre appiccava volontariamente il fuoco. Immediatamente sono state attivate la pattuglie dei carabinieri forestali di Soriano Calabro e Serra San Bruno, dirette e coordinate dal Gruppo Carabinieri Forestali di Vibo Valentia, che sono intervenute rapidamente sul posto per procedere all’identificazione dell’autore, successivamente tratto in arresto per incendio boschivo doloso.
L’intervento rappresenta un esempio concreto della fattiva collaborazione tra la Regione Calabria e l’Arma dei Carabinieri, che si sviluppa anche nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto per il rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.
Fondamentale anche l’intervento delle squadre dell’Antincendio regionale, che hanno operato per contenere e spegnere le fiamme, evitando che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente in un’area caratterizzata dalla presenza di vegetazione boschiva, da una morfologia del territorio e da condizioni meteo particolarmente favorevoli alla propagazione degli incendi boschivi.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|18/08/2026 - Voragine sul Lungomare di San Lucido, due auto inghiottite
Il maltempo provoca danni lungo la costa tirrenica cosentina, dove nella notte si verifica un grave cedimento strutturale sul tratto sud del Lungomare di San Lucido. La pioggia e la forza del mare causano il crollo di una parte della carreggiata e l’apertura di una voragine ...-->continua
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|18/08/2026 - Incendi Boschivi: ripreso dal Drone della Control Room mentre appicca un rogo, arrestato
L’episodio si è verificato nel territorio di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Durante l’attività di monitoraggio, gli operatori della Control Room regionale, insieme ai Carabinieri Forestali presenti presso la stessa sala di controllo, hanno visualizzato...-->continua
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|18/08/2026 - Prorogata l’allerta meteo gialla in Campania
Restava alta l’attenzione sul maltempo in Campania, dove la Protezione civile regionale aveva prorogato dalle 14 alle 20 di oggi l’allerta meteo di colore giallo. Erano previsti rovesci e temporali improvvisi, localmente anche intensi, accompagnati da grandine...-->continua
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|18/08/2026 - Al via Vicoli Corti, sei giorni di cinema (e non solo) di periferia
Per la ventunesima volta Massafra è pronta ad accogliere Vicoli Corti – Cinema di Periferia, il festival organizzato da Il Serraglio che quest’anno si terrà dal 18 al 23 agosto. Una edizione ricca di film, incontri, progetti e omaggi che animeranno per sei gio...-->continua
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|17/08/2026 - “Contro la prepotenza mafiosa, scegliere la libertà: denunciare è un dovere”
In queste ultime settimane, insieme al nostro Vescovo Mons. Francesco Savino, abbiamo seguito con apprensione le vicende che hanno riguardato alcune aziende agricole del nostro territorio, vittime di una serie di incendi e atti intimidatori. La nostra Diocesi ...-->continua
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|17/08/2026 - Taranto. Mar Piccolo, conclusa la pulizia di 12 siti costieri
Si è chiuso il 13 agosto, con una settimana di anticipo, l’intervento di pulizia e riambientalizzazione di 12 siti lungo le coste del primo e secondo seno del Mar Piccolo, nelle aree di Punta La Penna e del Santuario della Madonna dei Marinai dispersi in mare....-->continua
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|17/08/2026 - Al via il bando nazionale de L’ALVEARE PARLANTE: 20 aziende apistiche racconteranno l’Italia attraverso i suoi mieli
Entra nella fase operativa L’ALVEARE PARLANTE® – Storie d’apicoltura e geografie dei mieli, il progetto ambientale e divulgativo ideato dalla giornalista Valentina Calzavara e patrocinato dall’Osservatorio Nazionale Miele. Verranno selezionate 20 aziende apist...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.