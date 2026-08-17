Entra nella fase operativa L’ALVEARE PARLANTE® – Storie d’apicoltura e geografie dei mieli, il progetto ambientale e divulgativo ideato dalla giornalista Valentina Calzavara e patrocinato dall’Osservatorio Nazionale Miele. Verranno selezionate 20 aziende apistiche per raccontare l’Italia attraverso il miele, autentico ambasciatore dei territori, della biodiversità e del lavoro quotidiano di apicoltori e apicoltrici.



È quindi online sul sito dell’Osservatorio Nazionale Miele (www.informamiele.it) il bando nazionale di selezione per L’ALVEARE PARLANTE rivolto alle aziende che partecipano alla 46ª edizione del concorso Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia, il più importante e prestigioso concorso dedicato alla selezione dei migliori mieli italiani, promosso dall’Osservatorio Nazionale Miele, centro studi di riferimento per il settore apistico e per la valorizzazione della qualità del miele italiano.



Sarà proprio la 46ª edizione del Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia a essere collegata al percorso de L’ALVEARE PARLANTE®. Tra le aziende partecipanti al concorso saranno infatti selezionati i 20 apicoltori e apicoltrici che diventeranno protagonisti del progetto divulgativo, chiamato a raccontare l’Italia attraverso le sue produzioni mellifere e le storie di chi ogni giorno custodisce ecosistema e tradizioni attraverso l’apicoltura.



Giancarlo Naldi, Direttore dell’Osservatorio Nazionale Miele, commenta così l’iniziativa: «Un altro passo avanti per comunicare la qualità dei mieli italiani e la straordinaria capacità degli apicoltori di affrontare e resistere alle sempre maggiori criticità ambientali e commerciali. L’Osservatorio considera il collegamento tra il Concorso TRE GOCCE D’ORO e l’Alveare Parlante un’importante opportunità di valorizzazione. Per questo ha deciso di mettere a disposizione il proprio patrimonio tecnico-scientifico e la straordinaria ricchezza rappresentata dagli oltre 1.700 mieli in concorso, inviati da più di 500 apicoltori italiani. L’obiettivo è raccogliere e raccontare le storie più affascinanti che stanno dietro a questi mieli, dando voce ai territori, alle persone e al lavoro che li rende unici, e avvicinando sempre di più il grande pubblico al patrimonio apistico italiano. Ora spetta agli apicoltori scegliere liberamente di aderire a questo nuovo strumento di racconto e valorizzazione del loro patrimonio».



Valentina Calzavara, giornalista e ideatrice de L’ALVEARE PARLANTE® – Storie d’apicoltura e geografie dei mieli, afferma: «L’obiettivo del progetto è di realizzare un grande ritratto dell’apicoltura italiana, andando a valorizzare quelle aziende che, oltre ad aver dimostrato l’elevata qualità dei loro mieli certificata dal concorso Tre Gocce d’Oro, si distinguono per la capacità di custodire la biodiversità, interpretare l’identità dei territori e rappresentare i valori più autentici del fare apicoltura. Le venti realtà selezionate diventeranno così ambasciatrici di un patrimonio fatto di paesaggi, fioriture, saperi, innovazione e competenze che rendono unico il miele italiano. Andremo quindi a raccontarle, promuovendo le loro storie».



Possono candidarsi a L'ALVEARE PARLANTE® – Storie d'apicoltura e geografie dei mieli esclusivamente le aziende apistiche partecipanti al concorso Tre Gocce d'Oro – Grandi Mieli d’Italia.



La selezione si articolerà in due fasi. Una prima preselezione sarà effettuata sulla base dei riconoscimenti ottenuti nell'ambito del concorso Tre Gocce d'Oro e della rappresentatività geografica delle candidature. Le aziende individuate saranno quindi invitate a partecipare alla call to action, presentando una breve descrizione della propria storia, dell'attività apistica, del legame con il territorio e degli elementi distintivi della propria esperienza. Le candidature che aderiranno alla call saranno infine esaminate da una giuria di esperti, che valuterà la forza giornalistica del racconto, la capacità di rappresentare i valori fondanti dell'apicoltura italiana, l'originalità dell'azienda e il contributo offerto nel restituire una fotografia autentica e rappresentativa della ricchezza e della straordinaria varietà dell'apicoltura del nostro Paese.



Le modalità di partecipazione sono consultabili nel bando pubblicato sul sito dell'Osservatorio Nazionale Miele. La 46ª edizione del concorso Tre Gocce d'Oro – Grandi Mieli d'Italia si concluderà il 20 settembre a Castel San Pietro Terme (Bologna), con la cerimonia di proclamazione e la consegna dei riconoscimenti Tre Gocce d'Oro. In quell’occasione ci sarà una presentazione del progetto L’ALVEARE PARLANTE, il quale proseguirà con la raccolta e divulgazione delle storie dei 20 apicoltori e apicoltrici scelti dalla giuria e terminerà a maggio 2027 con un grande evento celebrativo a loro dedicato.



L'ALVEARE PARLANTE® – Storie d'apicoltura e geografie dei mieli gode del patrocinio nazionale di Coldiretti Api e Coldiretti Treviso, vede APAT – Apicoltori in Veneto come partner operativo ed è sostenuto da Globe Italia – Associazione Nazionale per il Clima e Banca della Marca.



Foto credit Massimiliano_Londi_