|
|
|Trebisacce. Omicidio Ornella Forastefano, fermato il compagno: rintracciato al porto di Bari
16/08/2026
|È stato rintracciato al porto di Bari, mentre avrebbe tentato di lasciare l’Italia, Elvis Metvelaj, cittadino albanese del 1984, fermato dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulla morte di Ornella Forastefano, 46 anni, trovata senza vita nella notte davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce.
La donna sarebbe arrivata in ospedale già in fin di vita, con gravi lesioni e politraumi. Il decesso è ora al centro dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Castrovillari. La salma è stata trasferita all’Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, dove sarà eseguita l’autopsia, decisiva per accertare le cause della morte e ricostruire la dinamica dei fatti.
Metvelaj, che da anni viveva in Calabria e frequentava la vittima, è stato sottoposto a interrogatorio. Nei suoi confronti dovrebbe essere emesso un decreto di fermo, che dovrà poi essere valutato dal giudice.
I due, secondo quanto emerso, gestivano un bar nel centro di Trebisacce insieme ai figli di Ornella e convivevano da qualche tempo. Ancora da chiarire il rapporto tra la vittima e l’uomo e, soprattutto, il movente dell’aggressione. Metvelaj sarebbe noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti.
Restano al momento da ricostruire le ore precedenti al ritrovamento della donna e la dinamica che ha portato alla sua morte. Gli accertamenti proseguono.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|16/08/2026 - Ferragosto blindato nel Cilento: 5 denunciati per guida in stato di ebbrezza
Cinque automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, sette patenti ritirate e quindici contravvenzioni: è il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Sapri durante la notte di Ferragosto.
Il dispositivo ha interess...-->continua
|
|
|16/08/2026 - Pozzuoli, ancora 3.311 sfollati dopo il terremoto del 31 luglio
A due settimane dalla forte scossa del 31 luglio, resta alta l’attenzione nei Campi Flegrei, con 3.311 persone ancora fuori dalle proprie abitazioni a Pozzuoli. È il quadro emerso dall’ultimo aggiornamento del Centro coordinamento soccorsi, attivato dalla Pref...-->continua
|
|
|16/08/2026 - Auto si ribalta sulla statale 106 Jonica, un morto
Una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 106 Jonica in prossimità dello svincolo di Massafra, in provincia di Taranto.
Per cause in corso di accertamento, un'autovettura si è ribaltata e la persona a...-->continua
|
|
|16/08/2026 - Trebisacce. Omicidio Ornella Forastefano, fermato il compagno: rintracciato al porto di Bari
È stato rintracciato al porto di Bari, mentre avrebbe tentato di lasciare l’Italia, Elvis Metvelaj, cittadino albanese del 1984, fermato dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulla morte di Ornella Forastefano, 46 anni, trovata senza vita nella notte dava...-->continua
|
|
|16/08/2026 - Meccanico morto nel Reggino, 'officina non coinvolta nell'incidente'
Ci dispiace per questo ragazzo che ha lasciato la moglie e una figlia, ma l'officina Luciano di Cinquefrondi non è coinvolta nell'incidente".
Lo ha precisato all'ANSA Giuseppe Luciano, fratello del titolare dell'officina meccanica che si trova davanti...-->continua
|
|
|16/08/2026 - Si perde sul Monte Finestra, paura per un 19enne: soccorso nella notte
Ha perso l’orientamento dopo aver raggiunto la vetta del Monte Finestra e ha lanciato l’allarme. Protagonista della disavventura un escursionista di 19 anni, originario di Giffoni Valle Piana, che ieri sera non è riuscito a ritrovare il sentiero per rientrare ...-->continua
|
|
|16/08/2026 - Attesa per Tentazioni d’opera stasera al Teatro Marrana
Ricadi (VV) 16 agosto 2026 - Grande attesa al Teatro di Torre Marrana per “Tentazioni d’opera”, all’interno di CAT - Capo Arte Teatro Festival, che stasera accoglierà il pubblico con uno spettacolo che unisce la danza contemporanea con la grande tradizione del...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.