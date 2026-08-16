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|Attesa per Tentazioni d’opera stasera al Teatro Marrana
16/08/2026
|Ricadi (VV) 16 agosto 2026 - Grande attesa al Teatro di Torre Marrana per “Tentazioni d’opera”, all’interno di CAT - Capo Arte Teatro Festival, che stasera accoglierà il pubblico con uno spettacolo che unisce la danza contemporanea con la grande tradizione dell’opera lirica.
Sulla scena la Compagnia Create Danza, composta da Carola Puglisi, Alessandra Nicoletti, Valeria Capalbo, Raphael Antonio Burgo, Michele Danny Fimiani, Alex Rambo Esposito, Francesco Rodilosso, e Filippo Stabile, coreografo e regista dello spettacolo.
Tentazioni d’Opera sarà per il pubblico un’esperienza immersiva attraverso la musica di due grandi autori, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Stabile “prende in prestito” alcuni dei loro lavori tra i più amati, come La Traviata, Turandot, Madama Butterfly e Tosca: sulla scena, musica lirica e danza contemporanea si prenderanno per mano per accompagnare il pubblico in un turbinio continuo di emozioni.
Appuntamento stasera alle 21:30 all’interno della cornice dell’area archeologica di Torre Marrana, a Ricadi.
CAT - Capo Arte Teatro Festival è un progetto di DRACMA - Centro di Produzione teatrale, con la direzione artistica di Andrea Naso, organizzato da PRO Loco di Capo Vaticano e in collaborazione con Associazione InUtile, food partner Tata’s, con il sostegno del Comune di Ricadi, Regione Calabria e MIC.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|16/08/2026 - Meccanico morto nel Reggino, 'officina non coinvolta nell'incidente'
Ci dispiace per questo ragazzo che ha lasciato la moglie e una figlia, ma l'officina Luciano di Cinquefrondi non è coinvolta nell'incidente".
Lo ha precisato all'ANSA Giuseppe Luciano, fratello del titolare dell'officina meccanica che si trova davanti al piazzale in...-->continua
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|16/08/2026 - Si perde sul Monte Finestra, paura per un 19enne: soccorso nella notte
Ha perso l’orientamento dopo aver raggiunto la vetta del Monte Finestra e ha lanciato l’allarme. Protagonista della disavventura un escursionista di 19 anni, originario di Giffoni Valle Piana, che ieri sera non è riuscito a ritrovare il sentiero per rientrare ...-->continua
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|16/08/2026 - Attesa per Tentazioni d’opera stasera al Teatro Marrana
Ricadi (VV) 16 agosto 2026 - Grande attesa al Teatro di Torre Marrana per “Tentazioni d’opera”, all’interno di CAT - Capo Arte Teatro Festival, che stasera accoglierà il pubblico con uno spettacolo che unisce la danza contemporanea con la grande tradizione del...-->continua
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|15/08/2026 - Gallipoli, case vacanze sovraffollate: oltre 100 persone in eccedenza e multe per 48mila euro
Controlli a tappeto della Guardia di Finanza sulle case vacanze di Gallipoli, dove sono emerse situazioni di forte sovraffollamento. Tra Baia Verde e Lido San Giovanni, i finanzieri hanno ispezionato 70 strutture, accertando la presenza di 480 turisti, tra cui...-->continua
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|15/08/2026 - Diamante. Operazione anti droga: 28enne del posto in manette
I Carabinieri della Stazione di Diamante, all’esito di un mirato accertamento eseguito d’iniziativa, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 28enne del posto con precedenti di polizia. Il giovane è ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione...-->continua
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|14/08/2026 - Jova Summer Party, sequestrata l’area dell’ex cartiera a Barletta
Nuovo colpo di scena sul Jova Summer Party di Barletta. I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno sequestrato l’area dell’ex cartiera dove il 17 agosto era previsto il concerto di Jovanotti, poi annullato il 12 agosto.
La decision...-->continua
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|14/08/2026 - Cinquefrondi, muore a 31 anni schiacciato da un’auto in officina
Tragedia sul lavoro a Cinquefrondi, nel Reggino, dove un meccanico di 31 anni ha perso la vita all’interno di un’officina. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando sotto un’auto sollevata con alcuni cric quando i sistemi di sostegno avrebber...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.