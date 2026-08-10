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|Aeroporto di Grottaglie, Vito Piepoli: ''La Regione Puglia deve attivare per prima l’iter per i voli di linea''
10/08/2026
|Cerchiamo di chiarire, in maniera sintetica, la questione abbastanza complicata, che sta vedendo dibattere politici e amministratori regionali e locali, nonché le associazioni che si battono per i voli civili di linea passeggeri, per capire cosa spetta fare alla Regione Puglia e cosa al Governo nazionale.
Partiamo anche dall’idea che nessuno di questi soggetti possa essere contrario ai voli civili di linea passeggeri e che tutti si operi in buona fede, affrontando la questione con dati, documenti e strumenti normativi, non con la propaganda.
Intanto la normativa relativa di riferimento da cui partire è a livello Europeo, Regolamento (CE) n. 1008/2008 (Artt. 16, 17, 18), che disciplina le condizioni per l'imposizione degli OSP (Oneri di Servizio Pubblico) onde evitare distorsioni della concorrenza e aiuti di Stato illegittimi; a livello Nazionale, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003, Art. 82), che ha inserito Taranto tra le aree ammesse a beneficiare delle disposizioni in materia di continuità territoriale; e a livello Regionale, Competenze concorrenti in materia di trasporti e programmazione economica delle reti infrastrutturali regionali.
Da queste normative scaturisce l’inammissibilità di un intervento unilaterale del Governo Nazionale.
Il Governo centrale e precisamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT, presieduto dal Ministro Matteo Salvini, non possiede il potere giuridico di imporre d'ufficio alcunchè in assenza di una previa programmazione e deliberazione degli enti territoriali e del gestore della rete.
Un intervento unilaterale statale sarebbe quindi nullo per la violazione delle competenze regionali visto che la programmazione dei servizi di trasporto locale e l'individuazione dei bacini di utenza spettano costituzionalmente alla Regione.
E anche per la violazione della governance della concessione visto che l'aeroporto di Taranto-Grottaglie è gestito in concessione totale quarantennale da Aeroporti di Puglia S.p.A. (AdP).
Pertanto, qualsiasi modifica dell'uso operativo dello scalo impatterebbe sul Contratto di Programma ENAC-AdP e sul relativo Piano di Rete economico-finanziario.
Pertanto la Regione Puglia, deve operare per prima, per poter permettere poi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT, di intervenire portando a termine il processo.
L'iter deve necessariamente seguire i seguenti passaggi sequenziali e inderogabili.
La Deliberazione della Giunta Regionale Puglia con l’approvazione formale dello studio di fattibilità e richiesta ufficiale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT, di attivazione della continuità territoriale, indicando le rotte target (es. Roma/Milano), le frequenze e le tariffe massime per i residenti.
A cui segue l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT che convoca la Conferenza di Servizi Nazionale con la partecipazione di ENAC, Regione Puglia e AdP (Aeroporti di Puglia) per validare l’istanza e sancire la copertura finanziaria della compensazione (fondi statali ex L. 289/2002 e/o co-finanziamento regionale).
Infine il Ministro delle Infrastrutture dovrà apporre la firma al decreto di imposizione degli OSP, trasmesso poi alla Commissione Europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Decorso il termine europeo di due mesi (volto a verificare se qualche vettore intenda volare senza sussidi), ENAC pubblica la gara d'appalto europea per assegnare la rotta in esclusiva con compensazione finanziaria al vettore vincitore.
Aggiudicata la gara, il concessionario AdP adegua i servizi di terra dell'aerostazione passeggeri (sicurezza, check-in, rampa) in parallelo con l'apertura delle vendite dei biglietti da parte della compagnia aerea.
Ricordiamo che per minimizzare il rischio di "competizione" verso Brindisi è importante considerare l'estensione geografica del bacino d'utenza oltre i confini pugliesi.
Lo scalo di Grottaglie si posiziona come l'infrastruttura aeroportuale naturale di riferimento per due macro-aree limitrofe attualmente colpite da un profondo isolamento logistico: la Costa Ionica della Basilicata con i comuni di Policoro, Pisticci, Scanzano Jonico, Nova Siri, fino alla stessa città di Matera che scontano tempi di percorrenza stradali e ferroviari fortemente penalizzanti per raggiungere lo scalo di Bari-Palese, con tratte che superano spesso le 2 ore di auto o autobus e l’alto Ionio della Calabria con i comuni di Rocca Imperiale, Trebisacce, Sibari, Corigliano-Rossano che si trova in una "terra di nessuno" aeroportuale. Lo scalo di Lamezia Terme è separato dall'Appennino e richiede tempi di guida proibitivi; l'aeroporto di Crotone offre un network estremamente limitato.
Infine, cosa che è stata già fatta con successo, ricalcando l'iter già validato ed eseguito per l'aeroporto Gino Lisa di Foggia, per rendere l’impianto finanziario inattaccabile dalle normative europee sulla concorrenza, la Regione Puglia e il concessionario AdP devono procedere alla costituzione di un SIEG (Servizio di Interesse Economico Generale) per le attività di gestione passeggeri dell'aeroporto di Grottaglie.
Sull’ iter procedurale sin qui descritto, scaturente dalle normative sopra illustrate ben conosciute dalla Regione Puglia, avendole utilizzate per gli altri tre aeroporti pugliesi (Bari, Brindisi e Foggia), hanno dato il loro assenso l’avv. Nicola Russo di Taras Futura, il cav. Alfredo Luigi Conti di Taranto Diritto di Volare e il deputato Dario Iaia di FdI, in una recente conferenza pubblica in Confcommercio Taranto.
Quest’ultimo ha anche precisato che con il deputato Giovanni Maiorano ha presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per conoscere lo stato delle iniziative finalizzate all’attivazione dei voli di linea passeggeri presso l’aeroporto di Taranto-Grottaglie per fare piena chiarezza sulle responsabilità dei soggetti coinvolti.
Mentre l’avv. Nicola Russo si è fatto artefice di una diffida nei confronti del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro affinché la Regione esca dall'immobilismo e richieda formalmente al Ministero dei Trasporti l'indizione della Conferenza dei Servizi per attivare la continuità territoriale sullo scalo ionico, visto che la Regione Puglia, ha già deliberato sin dal 2017 (con la DGR n. 1681) l'apertura dello scalo ai voli commerciali di linea civili, confermando l'indirizzo con stanziamenti finanziari nel PR Puglia.
Vito Piepoli
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.