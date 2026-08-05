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|Emergenza idrica nel Tarantino, la Cia chiede interventi
5/08/2026
|L’attenzione sull'approvvigionamento idrico nel Tarantino resta alta: anche nel corso dell'ultimo fine settimana sono state registrate nuove e penalizzanti riduzioni dei volumi d'acqua erogati dalla Basilicata. Una situazione ormai insostenibile che ha spinto l’area Due Mari di Cia Puglia a inoltrare la terza segnalazione formale in appena un mese di tempo all'attenzione del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e dell'assessore all'Agricoltura, Francesco Paolicelli.
Dati alla mano, la Cia ha nuovamente sollecitato un intervento tempestivo delle istituzioni pugliesi a tutela del comparto agricolo ionico, evidenziando come la gestione lucana dell'infrastruttura di San Giuliano continui a mettere in atto un'arbitraria condotta fatta di ingiustificate riduzioni idriche seguite da ripristini parziali solo la domenica sera.
Sulla vicenda è intervenuto con decisione il presidente di Cia Due Mari, Giannicola D’Amico, focalizzando l'attenzione su una gestione unilaterale che soffocherebbe le campagne tarantine. D’Amico ha rimarcato come i reiterati tagli del flusso idrico, applicati puntualmente a ridosso dei fine settimana, costituiscano «una palese ed ennesima violazione dei principi di correttezza gestionale e del diritto di comproprietà al 50% della diga di San Giuliano che da sempre assiste la Regione Puglia».
Per questi motivi la Cia ha indirizzato una serie di precise priorità al governatore Decaro e all'assessore Paolicelli, chiedendo l'immediata istituzione di un tavolo politico-tecnico interregionale con i vertici della Basilicata per definire un disciplinare d'esercizio vincolante e paritetico, l'adozione di misure fermissime per stroncare le continue alterazioni idriche del weekend e la programmazione di interventi strutturali a lungo termine che garantiscano l'autonomia idrica pugliese, superando una volta per tutte una condizione di subalternità non più tollerabile.
Per dar forza alla presa di posizione della Cia, il direttore Vito Rubino ha rimarcato il valore e le esigenze primarie del lavoro nei campi: «L’agricoltura non va in vacanza – ha chiarito – anzi, l'attività agricola segue i cicli biologici della terra e non ammette pause estive o differimenti burocratici, men che meno in coincidenza con i periodi di massima calura estiva. Servono risposte concrete e certezze immediate».
Cia Due Mari ha ribadito che continuerà a operare con determinazione nel ruolo di sentinella del territorio, mantenendo alta la guardia finché non sia pienamente restituita la dovuta dignità agli agricoltori tarantini e non vengano definitivamente scongiurate ingiustizie e penalizzazioni a danno delle aziende locali.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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Ventotto lavoratori in nero scoperti, quattro proposte di sospensione di attività e circa mille prodotti non sicuri sequestrati. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza sul litorale tirrenico cosentino tra la fine di giugno e luglio. Le...-->continua
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|4/08/2026 - Terremoto di magnitudo 3.5 nel Cosentino
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 15.05 di oggi nel Cosentino. L'epicentro è stato localizzato a 9 chilometri a nord-est di Celico, a una profondità di 16 chilometri. Il sisma è stato rilevato dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma...-->continua
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|4/08/2026 - Plastica monouso, Laghi: «La Regione dia il buon esempio, la bandisca da tutti gli uffici»
Il consigliere regionale e segretario questore ha depositato una proposta di legge che vieta contenitori, stoviglie, bicchieri e cannucce usa e getta negli uffici regionali, negli enti vigilati e nelle manifestazioni finanziate dalla Regione, e premia i materi...-->continua
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|4/08/2026 - Praia a Mare, sequestrati sette ormeggi abusivi nei pressi dell'Isola di Dino
Sette ormeggi abusivi sono stati sequestrati dalla guardia costiera di Maratea nello specchio d'acqua di località Fiuzzi a Praia a Mare, nei pressi dell'Isola di Dino, lungo il Tirreno cosentino, per occupazione arbitraria del demanio marittimo.
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|4/08/2026 - Arrestato 60enne ad Ariano Irpino: sequestrati circa 5mila file pedopornografici
Un ingente archivio di materiale pedopornografico è stato scoperto dalla Polizia di Stato nell'abitazione di un 60enne di Ariano Irpino, arrestato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Na...-->continua
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|4/08/2026 - Campi Flegrei, un milione di euro dalla Regione per gli sfollati
Un milione di euro per sostenere le famiglie costrette a lasciare le proprie case dopo il terremoto del 31 luglio nei Campi Flegrei. La Giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti destinato al Comune di Pozzuoli. Il piano ...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.