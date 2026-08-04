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|Arrestato 60enne ad Ariano Irpino: sequestrati circa 5mila file pedopornografici
4/08/2026
|Un ingente archivio di materiale pedopornografico è stato scoperto dalla Polizia di Stato nell'abitazione di un 60enne di Ariano Irpino, arrestato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Napoli, ha permesso di sequestrare circa 5mila file tra immagini e video che ritraevano minorenni coinvolti in atti sessuali. Il materiale era conservato su diversi telefoni cellulari, alcuni dei quali non più in uso o danneggiati.
L'operazione è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Campania, con il supporto del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online.
Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, secondo quanto riportato dall'ANSA, l'uomo, assistito dall'avvocato Alessio Lazazzera, ha dichiarato di aver scaricato i file da un sito pornografico per adulti, negando di averli condivisi o diffusi in rete.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|4/08/2026 - Praia a Mare, sequestrati sette ormeggi abusivi nei pressi dell'Isola di Dino
Sette ormeggi abusivi sono stati sequestrati dalla guardia costiera di Maratea nello specchio d'acqua di località Fiuzzi a Praia a Mare, nei pressi dell'Isola di Dino, lungo il Tirreno cosentino, per occupazione arbitraria del demanio marittimo.
I militari hanno rimo...-->continua
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|4/08/2026 - Arrestato 60enne ad Ariano Irpino: sequestrati circa 5mila file pedopornografici
Un ingente archivio di materiale pedopornografico è stato scoperto dalla Polizia di Stato nell'abitazione di un 60enne di Ariano Irpino, arrestato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Na...-->continua
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|4/08/2026 - Campi Flegrei, un milione di euro dalla Regione per gli sfollati
Un milione di euro per sostenere le famiglie costrette a lasciare le proprie case dopo il terremoto del 31 luglio nei Campi Flegrei. La Giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti destinato al Comune di Pozzuoli. Il piano ...-->continua
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|4/08/2026 - Grave incidente nella galleria della Limina, tre feriti
Tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla Limina, la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno.
Il sinistro è avvenuto all'interno della galleria in direzione Gioiosa Jonica. Sono due...-->continua
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|4/08/2026 - Terremoto di magnitudo 3.2 nel Cilento, nessun danno segnalato
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 20.11 di lunedì 3 agosto nel Cilento, con epicentro a 6 chilometri a est di Cannalonga. Il sisma, localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma, si è verificato a una profondità di 281 chilometri, ...-->continua
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|3/08/2026 - Puglia. Una ciclovia che unisce 29 paesi: ''La più grande del Sud Italia''
FOGGIA – Oltre 1900 km² di superficie, circa 30mila ettari di boschi di latifoglie, querceti, faggete e pinete di pini mediterranei per un totale complessivo di 40 milioni di alberi; e poi il Monte Cornacchia, la vetta più alta della Puglia con i suoi 1151 met...-->continua
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|3/08/2026 - Autovelox, in Campania oltre 8,5 milioni di euro di multe: torna il Vergilius sull'A2
In Campania le multe per eccesso di velocità hanno superato gli 8,5 milioni di euro nel 2025. Lo rivela un'analisi di Facile.it sui rendiconti dei Comuni, che evidenzia come le sanzioni per il superamento dei limiti, rilevate con autovelox, tutor e altri dispo...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.