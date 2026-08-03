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|Puglia. Una ciclovia che unisce 29 paesi: ''La più grande del Sud Italia''
3/08/2026
|FOGGIA – Oltre 1900 km² di superficie, circa 30mila ettari di boschi di latifoglie, querceti, faggete e pinete di pini mediterranei per un totale complessivo di 40 milioni di alberi; e poi il Monte Cornacchia, la vetta più alta della Puglia con i suoi 1151 metri sul livello del mare, il lago Pescara a Biccari, l’immenso specchio d’acqua dell’invaso di Occhito: sono soltanto alcuni dei dati che descrivono il patrimonio ambientale dei Monti Dauni, la zona appenninica del Foggiano che comprende il territorio di 29 comuni. Per tutelare e valorizzare tutto questo, per preservare e promuove una biodiversità fatta di specie animali e vegetali di grandissimo pregio, è nato ufficialmente il “Circolo Monti Dauni Legambiente” (https://legambientemontidauni.com/).
I NOMI. Il presidente della nuova realtà associativa è Giancarlo Casoli, vicepresidente Luigi De Seneen, segretario Francesco Velluto. Il direttivo è composto da Michela Carta, Carmelo Zambri, Alessia Zagaria, Tiziano Stallone, Incoronata Bambacigno, Angelo D’Emanuele, Claudio Postiglione e Gabriele Francesco Mansueto.
“Siamo cittadini, professionisti e volontari legati profondamente ai Monti Dauni, a questo grande polmone verde posto nel cuore della provincia di Foggia, un ponte naturale tra la Puglia, il Molise e la Campania”, spiegano i soci del neonato sodalizio attraverso una nota. “Ci muoviamo e operiamo dentro Legambiente APS, la più grande rete ambientalista italiana, con un metodo preciso: osservare, misurare e proporre”.
IL PROGETTO. “Stiamo già lavorando al primo progetto: il ciclocammino dei Monti Dauni (https://legambientemontidauni.com/#progetto). Un'infrastruttura culturale prima ancora che fisica: una rete ciclabile e camminabile di interesse intercomunale che collega borghi, luoghi d'arte, paesaggi rurali e risorse ambientali dei 29 Comuni della Subappenninica Dauna, dal Fortore al Vulture. Può diventare la ciclovia più estesa del Sud Italia. Il progetto non nasce dal nulla: recupera tratturi, mulattiere, cammini religiosi e — dove utile — le strade di servizio degli impianti eolici, già aperte lungo i crinali, per collegare e mantenere la rete in modo economico e a basso impatto. Siamo convinti che la rinascita dei Monti Dauni passa dalla tutela proattiva e propositiva dell’ambiente”.
APERTI A TUTTI. Diventare socio del Circolo Legambiente Monti Dauni è semplice. Basta una telefonata. Sul sito ufficiale, sono a disposizione recapiti e riferimenti per contattare il direttivo, chiedere informazioni e iscriversi. “Risponderemo personalmente. C’è tanto lavoro da fare, abbiamo ben chiaro l’obiettivo: rilanciare un territorio attraverso la sua risorsa principale: il connubio unico e straordinario tra la storia, la gente e l’architettura dei borghi con un patrimonio ambientale enorme, che rappresenta grandissime potenzialità di sviluppo sostenibile capace di generare benessere per i cittadini e per chi vuole scoprire, vivere, visitare e abitare un territorio meraviglioso”.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|3/08/2026 - Autovelox, in Campania oltre 8,5 milioni di euro di multe: torna il Vergilius sull'A2
In Campania le multe per eccesso di velocità hanno superato gli 8,5 milioni di euro nel 2025. Lo rivela un'analisi di Facile.it sui rendiconti dei Comuni, che evidenzia come le sanzioni per il superamento dei limiti, rilevate con autovelox, tutor e altri dispo...-->continua
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|3/08/2026 - Controlli dei Nas nel Brindisino: sospese cinque attività e sequestrati alimenti
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|2/08/2026 - Taranto, sequestrato oltre un quintale di cozze prive di tracciabilità
Operazione della Polizia di Stato a Taranto contro il commercio di prodotti ittici non tracciati. In piazza Fontana, gli agenti del Commissariato Borgo, con il supporto del personale veterinario dell'Asl, hanno sequestrato oltre un quintale di cozze a corde e ...-->continua
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|2/08/2026 - Massafra, chiusa una moschea abusiva: ordinato lo sgombero dei locali
Una moschea ritenuta priva delle necessarie autorizzazioni è stata chiusa a Massafra, in provincia di Taranto. Il provvedimento, disposto con un'ordinanza del sindaco, prevede lo sgombero dell'immobile di viale Marconi e il divieto di utilizzo fino al ripristi...-->continua
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|1/08/2026 - Incendi in Puglia, quasi 5mila ettari bruciati in due mesi: luglio il mese più critico
L'estate 2026 conferma l'emergenza incendi in Puglia. Secondo i dati EFFIS di Copernicus aggiornati al 27 luglio, sono 4.921 gli ettari di territorio andati in fumo tra giugno e luglio, con una forte impennata nel mese di luglio: 3.967 ettari bruciati contro i...-->continua
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|1/08/2026 - Incidente sulla Cilentana, muore motociclista di 37 anni
Tragedia lungo la strada statale Cilentana, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale. Lo scontro è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Centola e Poderia: per cause ancora da chiarire, la moto condotta da...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.