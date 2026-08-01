|
|
|Incendi in Puglia, quasi 5mila ettari bruciati in due mesi: luglio il mese più critico
1/08/2026
|L'estate 2026 conferma l'emergenza incendi in Puglia. Secondo i dati EFFIS di Copernicus aggiornati al 27 luglio, sono 4.921 gli ettari di territorio andati in fumo tra giugno e luglio, con una forte impennata nel mese di luglio: 3.967 ettari bruciati contro i 954 di giugno. La provincia più colpita è Bari con 1.892 ettari, seguita da Foggia con 1.021 e dalla Bat con 964.
Nelle ultime ore la situazione resta delicata: a Francavilla Fontana un incendio ha interessato uno stabile, provocando una densa colonna di fumo e rendendo difficili le operazioni dei vigili del fuoco. A Manduria, invece, un vasto rogo in contrada Demani ha costretto alla chiusura temporanea della strada verso Torre Borraco.
Coldiretti Puglia richiama l'attenzione sulla necessità di prevenzione, controlli e manutenzione del territorio, ricordando come accanto alle condizioni climatiche pesino anche azioni dolose e comportamenti irresponsabili. Gli incendi mettono a rischio non solo boschi e biodiversità, ma anche produzioni agricole, uliveti e attività economiche.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|1/08/2026 - Incendi in Puglia, quasi 5mila ettari bruciati in due mesi: luglio il mese più critico
L'estate 2026 conferma l'emergenza incendi in Puglia. Secondo i dati EFFIS di Copernicus aggiornati al 27 luglio, sono 4.921 gli ettari di territorio andati in fumo tra giugno e luglio, con una forte impennata nel mese di luglio: 3.967 ettari bruciati contro i 954 di giugno....-->continua
|
|
|1/08/2026 - Incidente sulla Cilentana, muore motociclista di 37 anni
Tragedia lungo la strada statale Cilentana, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale. Lo scontro è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Centola e Poderia: per cause ancora da chiarire, la moto condotta da...-->continua
|
|
|1/08/2026 - Padula, nuovo sistema di monitoraggio per proteggere il Battistero di San Giovanni in Fonte
Nuove misure per tutelare il Battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte, a Padula. È stato attivato un sistema di monitoraggio che controlla costantemente il livello della sorgente che alimenta la storica vasca battesimale e interrompe automaticamente ...-->continua
|
|
|1/08/2026 - Incendio a Tortora, l'emergenza continua dopo dieci giorni
Non accenna a fermarsi il vasto incendio che da oltre dieci giorni interessa il territorio di Tortora, nell'area occidentale del Parco nazionale del Pollino. Le fiamme, divampate tra il 23 e il 24 luglio nella frazione di Massacornuta, hanno raggiunto Monte Cu...-->continua
|
|
|1/08/2026 - Foggia. Disarticolata un’associazione per delinquere dedita al furto di autovetture, ricettazione e riciclaggio
I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali coercitive, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica,...-->continua
|
|
|1/08/2026 - Campi Flegrei, continua lo sciame sismico dopo il terremoto di magnitudo 4.7
Non si arresta lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo Md 4.7 registrato dall'INGV alle 19:46 di venerdì 31 luglio, con epicentro nell'area flegrea e una profondità di appena 3 chilometri. Alla scossa principale, tra le più intense ma...-->continua
|
|
|1/08/2026 - Salario minimo negli appalti, Laghi: 'Primo passo in commissione sanità'
«La proposta di legge sulla tutela della retribuzione minima salariale nei contratti pubblici della Regione Calabria ha affrontato il primo passaggio in commissione Sanità. È il provvedimento che introduce, per la prima volta nell'ordinamento regionale, una so...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.