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|Incendi in Puglia, l’allarme della SIGEA: ''Dopo le fiamme rischio erosione e dissesto''
31/07/2026
|Gli incendi che hanno colpito in questi giorni diverse aree della Puglia, dal Gargano all’Alta Murgia fino al Salento, non rappresentano solo una grave emergenza ambientale, ma aprono una fase delicata per la stabilità del territorio. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA-APS), che richiama l’attenzione sugli effetti a lungo termine sul sistema vegetazione-suolo.
“Gli incendi rappresentano un grave danno per la fauna, il patrimonio forestale ed ecosistemico, ma anche l’inizio di una fase estremamente delicata per la stabilità del territorio con fenomeni di erosione e possibile dissesto geo-idrologico”, ha dichiarato Vincenzo Iurilli, presidente SIGEA Puglia.
Secondo l’associazione, il problema non si esaurisce con lo spegnimento delle fiamme. “Un incendio non compromette soltanto la fauna e danneggia la vegetazione, ma altera gli equilibri fondamentali per la sicurezza del territorio”, ha spiegato Iurilli, evidenziando come la perdita della copertura vegetale riduca la capacità del suolo di assorbire l’acqua e aumenti il rischio di erosione.
La SIGEA sottolinea inoltre che le prime piogge dopo gli incendi possono provocare fenomeni di trasporto dei sedimenti, frane superficiali e alluvioni improvvise. Per questo, secondo gli esperti, è necessario avviare rapidamente interventi di recupero con tecniche di ingegneria naturalistica per favorire il ripristino dei territori colpiti e contrastare il rischio di desertificazione.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|31/07/2026 - Incendi in Puglia, l’allarme della SIGEA: ''Dopo le fiamme rischio erosione e dissesto''
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|31/07/2026 - “Il Mercato Terra e Gusto” torna a Vietri sul Mare: sabato 1° agosto il terzo appuntamento
Prosegue “Il Mercato Terra e Gusto”, la manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche a km zero e alla valorizzazione dell’agricoltura locale.
Dopo i riscontri positivi dei primi due appuntamenti, la manifestazione si appresta a vivere il suo te...-->continua
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|30/07/2026 - Blitz antidroga tra Cosenza e Lazio: cinque misure cautelari
Cinque persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'operazione antidroga della Polizia di Stato tra la provincia di Cosenza e il Lazio, coordinata dalla Procura di Cosenza. Quattro indagati sono finiti agli arresti domiciliari con braccia...-->continua
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|29/07/2026 - Lavoro, dalla Regione Puglia 4,5 milioni per la riqualificazione dei lavoratori tarantini
Un sostegno concreto ai lavoratori della provincia di Taranto coinvolti in crisi aziendali e processi di riorganizzazione arriva dal nuovo Avviso pubblico finanziato con il Programma nazionale Just Transition Fund 2021-2027. Lo stanziamento previsto è di quasi...-->continua
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|29/07/2026 - Gioia del Colle: anziano di 91 anni accoltella la moglie durante una lite
Un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle perché avrebbe provato a uccidere la moglie. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l’anziano e la vittima dell’aggressione ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel cor...-->continua
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|29/07/2026 - Mesagne, crolla una tettoia in cantiere: muore operaio, grave il figlio
Un operaio di 66 anni ha perso la vita nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere privato a Mesagne, in contrada Manfredonia. La vittima, Antonio D'Errico, sarebbe intervenuta nel tentativo di mettere in salvo il figlio di 26 anni, rimasto gravemente...-->continua
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|29/07/2026 - Incendi nel Pollino, il Comitato invoca il supporto dell'Esercito
Di fronte all'emergenza incendi che sta interessando il territorio calabrese, il Comitato cittadino calabresi per la tutela del territorio e contro gli incendi chiede la dichiarazione dello stato di emergenza e il supporto dell'Esercito italiano. L'istanza è s...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.