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|Incendi nel Pollino, il Comitato invoca il supporto dell'Esercito
29/07/2026
|Di fronte all'emergenza incendi che sta interessando il territorio calabrese, il Comitato cittadino calabresi per la tutela del territorio e contro gli incendi chiede la dichiarazione dello stato di emergenza e il supporto dell'Esercito italiano. L'istanza è stata inviata al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, al prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, e al commissario straordinario del Parco del Pollino, Luigi Lirangi. L'obiettivo è rafforzare, nel mese di agosto, il sistema antincendio regionale, affiancando Calabria Verde, Protezione civile e Vigili del fuoco, messi a dura prova dalla carenza di personale e mezzi. Il Comitato evidenzia le gravi ricadute degli incendi su ambiente, salute pubblica ed economia e richiama le norme che consentono l'impiego delle Forze armate in situazioni di emergenza.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|29/07/2026 - Lavoro, dalla Regione Puglia 4,5 milioni per la riqualificazione dei lavoratori tarantini
Un sostegno concreto ai lavoratori della provincia di Taranto coinvolti in crisi aziendali e processi di riorganizzazione arriva dal nuovo Avviso pubblico finanziato con il Programma nazionale Just Transition Fund 2021-2027. Lo stanziamento previsto è di quasi 4,5 milioni di...-->continua
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|29/07/2026 - Gioia del Colle: anziano di 91 anni accoltella la moglie durante una lite
Un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle perché avrebbe provato a uccidere la moglie. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l’anziano e la vittima dell’aggressione ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel cor...-->continua
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|29/07/2026 - Mesagne, crolla una tettoia in cantiere: muore operaio, grave il figlio
Un operaio di 66 anni ha perso la vita nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere privato a Mesagne, in contrada Manfredonia. La vittima, Antonio D'Errico, sarebbe intervenuta nel tentativo di mettere in salvo il figlio di 26 anni, rimasto gravemente...-->continua
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|29/07/2026 - Incendi nel Pollino, il Comitato invoca il supporto dell'Esercito
Di fronte all'emergenza incendi che sta interessando il territorio calabrese, il Comitato cittadino calabresi per la tutela del territorio e contro gli incendi chiede la dichiarazione dello stato di emergenza e il supporto dell'Esercito italiano. L'istanza è s...-->continua
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|29/07/2026 - Trasporto pubblico locale, Laghi: ''Subito un tavolo regionale sulla vertenza Amaco, a rischio 108 posti di lavoro''
Il consigliere regionale presenta un'interrogazione urgente alla Giunta regionale sulle vicende legate all'azienda di tpl di Cosenza, dopo l'appello dei sindacati lanciato il 28 luglio in Piazza dei Bruzi
«La vertenza Amaco si trascina ormai da troppi...-->continua
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|28/07/2026 - Ministero dell’Interno e Confprofessioni firmano un protocollo d’intesa
Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Presidente di Confprofessioni, Marco Natali, hanno sottoscritto ieri, 27 luglio, al Viminale, un protocollo d’intesa che avvia una collaborazione istituzionale tra il Ministero e la Confederazione italiana dell...-->continua
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|28/07/2026 - Immigrazione clandestina, blitz tra dieci province: 22 misure cautelari
SALERNO – Smantellata una presunta organizzazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I Carabinieri per la Tutela del Lavoro e la Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito 22 misure cautelari, emesse dal GIP su richiesta ...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.