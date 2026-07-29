|
|
|Trasporto pubblico locale, Laghi: ''Subito un tavolo regionale sulla vertenza Amaco, a rischio 108 posti di lavoro''
29/07/2026
|Il consigliere regionale presenta un'interrogazione urgente alla Giunta regionale sulle vicende legate all'azienda di tpl di Cosenza, dopo l'appello dei sindacati lanciato il 28 luglio in Piazza dei Bruzi
«La vertenza Amaco si trascina ormai da troppi anni e oggi mette a rischio il trasporto pubblico locale nell'area urbana di Cosenza, e non solo, e i 108 posti di lavoro degli attuali dipendenti dell'azienda. Parliamo di un servizio che rappresenta un diritto essenziale per migliaia di cittadini, studenti e lavoratori pendolari, ma anche persone la cui salute è collegata anche alla mobilità loro consentita e assicurata. E di 108 famiglie il cui reddito dipende dalla tenuta dell'azienda. La gestione in esercizio provvisorio garantisce la prosecuzione del servizio, ma non offre alcuna garanzia sugli asset strategici né sul rischio di apertura di una procedura di licenziamento collettivo». Lo dichiara il consigliere regionale e segretario questore, Ferdinando Laghi.
«Il 28 luglio scorso, in Piazza dei Bruzi, Cgil, Filt-Cgil Calabria e altre organizzazioni sindacali hanno lanciato un appello chiaro: sospendere i licenziamenti e garantire il diritto alla mobilità dei cittadini cosentini – evidenzia Laghi –. Una richiesta che la Regione Calabria deve impegnarsi a raccogliere, trattandosi di un servizio pubblico fondamentale che rientra tra le sue competenze dirette e che non può restare senza risposta».
«Per questo ho presentato un'interrogazione urgente a risposta scritta al presidente della Giunta regionale, per chiedere la convocazione immediata di un tavolo istituzionale con Regione, Comune di Cosenza, curatela e organizzazioni sindacali – afferma ancora il consigliere regionale –. Ho chiesto inoltre quali iniziative la Regione intenda assumere per garantire la continuità del servizio, quali azioni intenda porre in essere per scongiurare qualsiasi procedura di licenziamento, per salvaguardare gli attuali 108 posti di lavoro, e se intenda intervenire per preservare gli asset strategici dell'azienda, indispensabili per qualsiasi prospettiva industriale futura».
«Chiedo, infine, alla Giunta regionale – conclude Ferdinando Laghi – una risposta tempestiva a queste mie domande. Su questa vertenza non è possibile perdere altro tempo, perché in gioco ci sono 108 posti di lavoro e la funzione basilare che il trasporto pubblico locale svolge per l'intera area di Cosenza».
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|29/07/2026 - Lavoro, dalla Regione Puglia 4,5 milioni per la riqualificazione dei lavoratori tarantini
Un sostegno concreto ai lavoratori della provincia di Taranto coinvolti in crisi aziendali e processi di riorganizzazione arriva dal nuovo Avviso pubblico finanziato con il Programma nazionale Just Transition Fund 2021-2027. Lo stanziamento previsto è di quasi 4,5 milioni di...-->continua
|
|
|29/07/2026 - Gioia del Colle: anziano di 91 anni accoltella la moglie durante una lite
Un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle perché avrebbe provato a uccidere la moglie. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l’anziano e la vittima dell’aggressione ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel cor...-->continua
|
|
|29/07/2026 - Mesagne, crolla una tettoia in cantiere: muore operaio, grave il figlio
Un operaio di 66 anni ha perso la vita nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere privato a Mesagne, in contrada Manfredonia. La vittima, Antonio D'Errico, sarebbe intervenuta nel tentativo di mettere in salvo il figlio di 26 anni, rimasto gravemente...-->continua
|
|
|29/07/2026 - Incendi nel Pollino, il Comitato invoca il supporto dell'Esercito
Di fronte all'emergenza incendi che sta interessando il territorio calabrese, il Comitato cittadino calabresi per la tutela del territorio e contro gli incendi chiede la dichiarazione dello stato di emergenza e il supporto dell'Esercito italiano. L'istanza è s...-->continua
|
|
|29/07/2026 - Trasporto pubblico locale, Laghi: ''Subito un tavolo regionale sulla vertenza Amaco, a rischio 108 posti di lavoro''
Il consigliere regionale presenta un'interrogazione urgente alla Giunta regionale sulle vicende legate all'azienda di tpl di Cosenza, dopo l'appello dei sindacati lanciato il 28 luglio in Piazza dei Bruzi
«La vertenza Amaco si trascina ormai da troppi...-->continua
|
|
|28/07/2026 - Ministero dell’Interno e Confprofessioni firmano un protocollo d’intesa
Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Presidente di Confprofessioni, Marco Natali, hanno sottoscritto ieri, 27 luglio, al Viminale, un protocollo d’intesa che avvia una collaborazione istituzionale tra il Ministero e la Confederazione italiana dell...-->continua
|
|
|28/07/2026 - Immigrazione clandestina, blitz tra dieci province: 22 misure cautelari
SALERNO – Smantellata una presunta organizzazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I Carabinieri per la Tutela del Lavoro e la Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito 22 misure cautelari, emesse dal GIP su richiesta ...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.