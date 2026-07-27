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|Esodo estivo, traffico intenso nel weekend: confermate le previsioni di Anas
27/07/2026
|Si è concluso l'ultimo fine settimana di luglio, caratterizzato dal grande esodo estivo verso le località di villeggiatura. Come previsto da Viabilità Italia, il traffico è stato intenso con bollino rosso tra venerdì 24 e domenica 26 luglio. Sulla rete Anas le previsioni sono state confermate, con un aumento dei flussi soprattutto nelle isole maggiori e nelle località di montagna. Rallentamenti e code si sono registrati in Lombardia, Sicilia e Calabria, mentre diversi incendi hanno causato limitazioni temporanee alla circolazione in Sicilia, Puglia, Molise e Lazio. Sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" sono stati rilevati i maggiori volumi di traffico a Pontecagnano Faiano, Salerno e Battipaglia. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è rimasto in vigore fino alle 22 di domenica.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|27/07/2026 - Esodo estivo, traffico intenso nel weekend: confermate le previsioni di Anas
Si è concluso l'ultimo fine settimana di luglio, caratterizzato dal grande esodo estivo verso le località di villeggiatura. Come previsto da Viabilità Italia, il traffico è stato intenso con bollino rosso tra venerdì 24 e domenica 26 luglio. Sulla rete Anas le previsioni son...-->continua
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|27/07/2026 - Piantagioni di canapa indiana nascoste tra i rovi lungo il fiume Corace
Maxi sequestro di canapa indiana nel Catanzarese, dove la Guardia di Finanza ha scoperto due piantagioni lungo il fiume Corace. I Baschi Verdi del Gruppo di Catanzaro, con il supporto della Sezione Aerea di Lamezia Terme, hanno rinvenuto e sequestrato 160 pian...-->continua
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|27/07/2026 - Moto contro auto sulla Cilentana: muore imprenditore di Eboli, grave la moglie
Un violento scontro tra una moto e un'auto è costato la vita a Luigi Viscovo, imprenditore originario di Eboli. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Cilentana, nella galleria Starze tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. L'uomo...-->continua
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|26/07/2026 - Incidente sull'A2 tra Eboli e Battipaglia: quattro feriti
Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A2 del Mediterraneo, in carregggiata nord, oltre lo svincolo di Eboli in direzione Battipaglia. Sul posto sono intervenuti i volontari della Vopi, della Croce Rossa e d...-->continua
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|24/07/2026 - Maxi evasione, sigilli a 32 società fantasma e beni per 20 milioni
Un sistema di società fantasma creato per generare fatture false e garantire indebiti vantaggi fiscali è stato smantellato dalla Guardia di finanza. I militari hanno sequestrato 32 imprese "cartiera", i compendi aziendali di due società di Trani attive nel com...-->continua
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|24/07/2026 - Caserta e Frosinone - Sequestrate circa 18 tonnellate di tabacco e sigarette pronte a essere commercializzate
I finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Caserta e Frosinone, in stretta sinergia, hanno scoperto e smantellato una fabbrica clandestina di sigarette attiva nella provincia di Pavia, in grado di produrre milioni di sigarette al giorno, ...-->continua
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|24/07/2026 - Malore durante un'immersione, muore turista tedesco di 61 anni in Calabria
Un turista tedesco di 61 anni ha perso la vita nel pomeriggio, nelle acque antistanti il porto di Tropea, dopo essere stato colto da un improvviso malore durante un'immersione subacquea.
L'allarme - secondo quanto appreso - è scattato poco dopo le 16:...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.