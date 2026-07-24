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|Malore durante un'immersione, muore turista tedesco di 61 anni in Calabria
24/07/2026
|Un turista tedesco di 61 anni ha perso la vita nel pomeriggio, nelle acque antistanti il porto di Tropea, dopo essere stato colto da un improvviso malore durante un'immersione subacquea.
L'allarme - secondo quanto appreso - è scattato poco dopo le 16:30. L'uomo stava partecipando a un'escursione di diving organizzata nelle acque della Costa degli dei quando si è sentito male durante l'attività.
Una volta riportato a bordo dell'imbarcazione alcuni medici presenti tra i partecipanti hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita.
Contemporaneamente è stata allertata la Capitaneria di porto di Tropea, che ha coordinato i soccorsi disponendo l'intervento dell'elisoccorso e di un'ambulanza del 118.
Raggiunto il porto il personale sanitario ha proseguito senza sosta le manovre rianimatorie per circa 50 minuti. Nonostante il lungo tentativo di rianimazione ogni sforzo si è rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del sessantunenne.
Secondo quanto appreso, il turista era ospite di un resort di Simeri Mare, in provincia di Catanzaro, e aveva aderito a una delle escursioni subacquee organizzate con partenza da Tropea.
Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti di rito da parte della Capitaneria di porto per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio.
ANSA
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|23/07/2026 - Amendolara, al via il rimpatrio delle salme dei quattro braccianti morti nel rogo
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|23/07/2026 - Traffico di droga nel Cosentino, il verdetto di “Recovery”: 51 condanne e 25 assoluzioni
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.