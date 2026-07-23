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|Da Mesagne a Venezia: il sogno del Piccolo Cinema Ken Loach diventa un film
23/07/2026
|Il film Waiting For Ken Loach, diretto da Simone Amendola, che racconta la favola del Piccolo Cinema di Mesagne - unica sala interamente gestita da ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni - sarà presentato in anteprima a Venezia nella sezione Confronti delle Giornate Degli Autori.
L’annuncio è stato dato a Mesagne durante il Messapica Film Festival, tra l’entusiasmo dei giovanissimi del Piccolo Cinema Ken Loach che erano all’oscuro di questa bellissima notizia.
Il documentario, prodotto da Blue Desk con il sostegno della Regione Puglia tramite il Welfare Culturale, in coproduzione con Apollo Film e con la collaborazione del Piano Nazionale Cinema Immagini per la Scuola e di Serman Studio, è il frutto di due anni di lavoro, vissuti in parallelo ai due anni di vita del Piccolo Cinema Ken Loach.
IL PROGETTO - PICCOLO CINEMA KEN LOACH
È esattamente due anni fa, aprile 2024, che la città di Mesagne si raccoglieva per un video-messaggio di invito al grande regista Ken Loach. ‘Se mangiamo insieme, restiamo uniti’ è la scritta che si vede dall’alto su una lunga tavolata, un monito che arrivava da The Old Oak, ultima opera del maestro inglese. L’occasione del video era proprio l’inaugurazione del Piccolo Cinema Ken Loach.
Un progetto nato nel solco della formazione al linguaggio audiovisivo che Blue Desk realizza nelle scuole in tutta Italia, un’idea partita da Floriana Pinto e Simone Amendola che da oltre vent’anni anni tengono un filo con il regista, prima con la realizzazione di un backstage sul set di Ticket, poi con il documentario Quando combattono gli elefanti in cui Loach partecipa con una testimonianza significativa, infine con il Messapica Film Festival di Mesagne, che vede Mr. Loach nel Comitato d’Onore.
Il Piccolo Cinema Ken Loach è un sogno pilota profondamente ispirato dal cinema civile del maestro inglese, nato con l’auspicio per le nuove generazioni di portare avanti le battaglie che riguardano l’umano e la socialità. Un progetto che crede fortemente nella visione dei film in sala, come momento di prossimità e calore tra le persone. Un regalo che i piccoli gestori fanno a tutta la comunità: un piccolo luogo inclusivo, gratuito, rivolto a grandi e piccini. Dove proiettare cinema d’autore e dove sedere e parlare del film appena vissuto, scambiarsi idee e punti di vista. Recuperando una modalità di stare insieme.
Fondanti, per la sua nascita, sono stati il Comune di Mesagne che ha messo a disposizione i locali, il Ministero della Cultura e quello dell’Istruzione e del Merito attraverso il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, la Regione Puglia che con il Progetto Welfare ha sostenuto il secondo anno di attività.
IL FILM - WAITING FOR KEN LOACH
L’impatto significativo del Piccolo Cinema Ken Loach, rimbalzato dai quotidiani nazionali alla trasmissione In altre parole di Gramellini su La7, ha spinto il regista Simone Amendola a provare a raccontare questa storia dall’interno, per mostrarne le urgenze più radicate.
Per raccontare che ‘per ogni favola, c’è un incantesimo da spezzare’.
Le ragazze e i ragazzi di questa storia vivono in una cittadina senza un cinema da oltre trent’anni. Prima fanno lezioni di cinema a scuola, poi girano un corto in cui immaginano di aprire un cinema e poi, alla fine, lo aprono davvero. Sarebbe già una storia che varrebbe la pena di essere raccontata, ma questo è solo un aspetto del valore della loro avventura. Perché il cinema lo aprono in un posto segnato nel recente passato dalla mafia pugliese, la Sacra Corona Unita.
Un periodo lungo - con strascichi a inizio 2000 - che l’insegnante che li ha introdotti al cinema, Floriana Pinto, ha vissuto sulla propria pelle, sulla propria adolescenza fatta di privazioni.
Floriana prima ha conservato i suoi sogni ed è sopravvissuta al deserto sociale e culturale, poi ha trovato la forza ed è andata fuori a prendersi tutto quello che non le era stata concesso, e poi è tornata, determinata, per dare ai nuovi adolescenti nuove possibilità.
IL REGISTA - SIMONE AMENDOLA
Simone Amendola è cineasta e drammaturgo. Si fa conoscere con il documentario Alisya nel paese delle meraviglie, Premio Ilaria Alpi 2010. Nel 2011 con l'artista iracheno Ali Assaf realizza l'opera di video arte Narciso che partecipa alla Biennale Arte di Venezia, nel 2014 viene premiato al Solinas per la sceneggiatura della serie comica I-Maya, nel 2016 presenta nella sezione MigrArti del Festival di Venezia il corto documentario Zaza, Kurd.
Nel 2019 il suo lungometraggio Nessun nome nei titoli di coda è presentato alla Festa del Cinema di Roma per poi approdare in sala e su Prime Video. Nel 2020 cinque suoi testi teatrali, tra cui il pluripremiato L'uomo nel diluvio, sono stati raccolti in volume da Editoria & Spettacolo. Tiene un laboratorio al Dams dell'Università Link e realizza progetti di cinema nelle scuole e in contesti di disagio.
LA PROIEZIONE A VENEZIA
L’appuntamento è per il prossimo Settembre alla Biennale di Venezia. La data sarà comunicata con la pubblicazione del calendario del festival.
Dopo l’anteprima a Venezia il film proseguirà il suo cammino, determinato a portare ovunque questa piccola (immensa) avventura.
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.