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|Amendolara, al via il rimpatrio delle salme dei quattro braccianti morti nel rogo
23/07/2026
|Prendono il via le operazioni per riportare in patria le salme dei quattro braccianti morti nel tragico incendio di Amendolara. Il primo rimpatrio riguarderà Waseem Khan, 29 anni, una delle vittime del rogo che l’1 giugno scorso ha distrutto un minivan nei pressi di una stazione di servizio sulla statale 106. Il feretro partirà da Roma Ciampino con un volo cargo diretto in Pakistan. A coordinare le procedure è la Protezione civile regionale, dopo la decisione della Regione Calabria di sostenere i costi del rimpatrio. Le altre tre vittime, Amin Fazal Khogjani, Ullah Ismat Qiemi e Safi Iayjad, saranno invece trasferite in Afghanistan tra il 26 e il 27 luglio, al termine degli adempimenti burocratici. Previsti anche voli per il rientro nei Paesi europei dei familiari arrivati in Calabria per il riconoscimento delle salme.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|23/07/2026 - Amendolara, al via il rimpatrio delle salme dei quattro braccianti morti nel rogo
Prendono il via le operazioni per riportare in patria le salme dei quattro braccianti morti nel tragico incendio di Amendolara. Il primo rimpatrio riguarderà Waseem Khan, 29 anni, una delle vittime del rogo che l’1 giugno scorso ha distrutto un minivan nei pressi di una staz...-->continua
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|23/07/2026 - Traffico di droga nel Cosentino, il verdetto di “Recovery”: 51 condanne e 25 assoluzioni
Si è concluso davanti al gup del Tribunale di Catanzaro, Marinela Sculco, il processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta “Recovery”, coordinata dalla Dda di Catanzaro sul traffico di droga nell’area cosentina. Sono 76 gli imputati giudicati: 51 condanne e...-->continua
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|23/07/2026 - Fiamme nel quartiere Marina di Tortora: due automobili distrutte dal rogo
Incendio nella notte di ieri a Tortora, dove il fuoco è divampato nel quartiere Marina ha distrutto due automobili parcheggiate nei pressi della Chiesa Stella Maris. Le fiamme hanno coinvolto due mezzi appartenenti alla stessa famiglia, posteggiati uno accanto...-->continua
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|22/07/2026 - Nucleco, al via i trasporti di rifiuti radioattivi verso il Regno Unito
Nucleco, Società del Gruppo Sogin, ha avviato ieri con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi Nucleco di Casaccia (R...-->continua
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|21/07/2026 - Statale 106 Jonica, completato lo scavo della Galleria di Trebisacce: passo avanti per il Terzo Megalotto
Un nuovo passo avanti per il potenziamento della Statale 106 Jonica. Il Terzo Megalotto raggiunge un traguardo tecnico di grande rilievo con il completamento dello scavo della Galleria di Trebisacce, dove sono stati abbattuti il terzo e il quarto diaframma, sa...-->continua
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|21/07/2026 - Statale 106 Jonica, Anas e Regione Calabria aprono il confronto sul completamento dell’opera
Si è tenuto ieri presso la Cittadella Regionale a Germaneto (CZ) la presentazione del Dibattito Pubblico - entrerà nel vivo con la pubblicazione del progetto - per il completamento della nuova statale 106 tra Reggio Calabria e Catanzaro. All’incontro hanno pre...-->continua
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|21/07/2026 - Sequestrato oro da investimento per oltre 2 milioni di euro
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Roma, unitamente ai funzionari dell’Ufficio Lazio 2 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno eseguito il sequestro amministrativo di una quota di oro da investimento per un controval...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.