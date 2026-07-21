Si è tenuto ieri presso la Cittadella Regionale a Germaneto (CZ) la presentazione del Dibattito Pubblico - entrerà nel vivo con la pubblicazione del progetto - per il completamento della nuova statale 106 tra Reggio Calabria e Catanzaro. All’incontro hanno preso parte il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ‘l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, Direttore Tecnico di Anas Luca Bernardini e i Sindaci dei Comuni interessati.



Nel corso della conferenza sono state illustrate le quattro alternative studiate con le principali caratteristiche e i criteri delle scelte progettuali. L’obiettivo della presentazione è stato fornire un quadro generale delle soluzioni inaugurando il percorso di confronto con le istituzioni e il territorio che si svilupperà nel dettaglio con gli incontri tecnici di approfondimento in programma a settembre.



L’intervento, nato da una consolidata collaborazione tra Anas e Regione Calabria, è finalizzato a completare la futura ‘Strada della Magna Grecia’. Tale opera, in continuità con i tratti già realizzati e in corso di esecuzione nell’Alto Jonio cosentino e crotonese, costituirà un moderno itinerario lungo la dorsale jonica integrandosi con l’Autostrada del Mediterraneo per rafforzare i collegamenti tra le aree calabresi e il resto del Paese.



“L’avvio del dibattito pubblico sul completamento della Strada statale 106 – dichiara il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – rappresenta un passaggio di grande importanza per il futuro della Calabria. In questi anni siamo riusciti a imprimere un’accelerazione senza precedenti su un’infrastruttura strategica, reperendo risorse significative e trasformando in cantieri opere attese da decenni. Voglio ringraziare il ministro Matteo Salvini per l’attenzione e l’impegno dimostrati nei confronti della nostra regione e i vertici di Anas per il lavoro svolto, la qualità della progettazione e la costante collaborazione istituzionale. Adesso è fondamentale proseguire con determinazione anche sul tratto tra Catanzaro e Melito Porto Salvo. Il mio auspicio è che si possa realizzare un’infrastruttura moderna, sicura e adeguata alle esigenze di sviluppo della Calabria, capace di migliorare la mobilità dei cittadini e di rafforzare la competitività dell’intero territorio”.



L’Amministratore Delegato di Anas, Andrea Claudio Gemme, ha sottolineato: «Stiamo costruendo una visione di mobilità capace di unire territori, creare opportunità e rafforzare il ruolo della Calabria nel sistema dei collegamenti nazionali ed europei. Il Dibattito Pubblico rappresenta per noi un momento essenziale di ascolto e partecipazione trasparente. Crediamo che le grandi opere debbano essere accompagnate da processi inclusivi e capaci di accogliere contributi e proposte utili al perfezionamento della progettazione».







Il Dibattito Pubblico rappresenta per Anas un momento fondamentale di ascolto e dialogo finalizzato al coinvolgimento attivo dei cittadini, delle amministrazioni locali, delle associazioni, delle categorie economiche, degli ordini professionali e di chiunque desideri apportare contributi costruttivi.