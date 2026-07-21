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|Statale 106 Jonica, Anas e Regione Calabria aprono il confronto sul completamento dell’opera
21/07/2026
|Si è tenuto ieri presso la Cittadella Regionale a Germaneto (CZ) la presentazione del Dibattito Pubblico - entrerà nel vivo con la pubblicazione del progetto - per il completamento della nuova statale 106 tra Reggio Calabria e Catanzaro. All’incontro hanno preso parte il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ‘l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, Direttore Tecnico di Anas Luca Bernardini e i Sindaci dei Comuni interessati.
Nel corso della conferenza sono state illustrate le quattro alternative studiate con le principali caratteristiche e i criteri delle scelte progettuali. L’obiettivo della presentazione è stato fornire un quadro generale delle soluzioni inaugurando il percorso di confronto con le istituzioni e il territorio che si svilupperà nel dettaglio con gli incontri tecnici di approfondimento in programma a settembre.
L’intervento, nato da una consolidata collaborazione tra Anas e Regione Calabria, è finalizzato a completare la futura ‘Strada della Magna Grecia’. Tale opera, in continuità con i tratti già realizzati e in corso di esecuzione nell’Alto Jonio cosentino e crotonese, costituirà un moderno itinerario lungo la dorsale jonica integrandosi con l’Autostrada del Mediterraneo per rafforzare i collegamenti tra le aree calabresi e il resto del Paese.
“L’avvio del dibattito pubblico sul completamento della Strada statale 106 – dichiara il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – rappresenta un passaggio di grande importanza per il futuro della Calabria. In questi anni siamo riusciti a imprimere un’accelerazione senza precedenti su un’infrastruttura strategica, reperendo risorse significative e trasformando in cantieri opere attese da decenni. Voglio ringraziare il ministro Matteo Salvini per l’attenzione e l’impegno dimostrati nei confronti della nostra regione e i vertici di Anas per il lavoro svolto, la qualità della progettazione e la costante collaborazione istituzionale. Adesso è fondamentale proseguire con determinazione anche sul tratto tra Catanzaro e Melito Porto Salvo. Il mio auspicio è che si possa realizzare un’infrastruttura moderna, sicura e adeguata alle esigenze di sviluppo della Calabria, capace di migliorare la mobilità dei cittadini e di rafforzare la competitività dell’intero territorio”.
L’Amministratore Delegato di Anas, Andrea Claudio Gemme, ha sottolineato: «Stiamo costruendo una visione di mobilità capace di unire territori, creare opportunità e rafforzare il ruolo della Calabria nel sistema dei collegamenti nazionali ed europei. Il Dibattito Pubblico rappresenta per noi un momento essenziale di ascolto e partecipazione trasparente. Crediamo che le grandi opere debbano essere accompagnate da processi inclusivi e capaci di accogliere contributi e proposte utili al perfezionamento della progettazione».
Il Dibattito Pubblico rappresenta per Anas un momento fondamentale di ascolto e dialogo finalizzato al coinvolgimento attivo dei cittadini, delle amministrazioni locali, delle associazioni, delle categorie economiche, degli ordini professionali e di chiunque desideri apportare contributi costruttivi.
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|21/07/2026 - Sequestrato oro da investimento per oltre 2 milioni di euro
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|21/07/2026 - Vietri sul Mare, due giorni dedicati all'autismo
Il Comune di Vietri sul Mare si appresta a vivere due giornate intense e ricche di significato per accendere un faro sull'autismo, unendo l'approfondimento scientifico alla leggerezza dell'arte, della musica e della comicità. Nell'ambito del prestigioso cartel...-->continua
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|20/07/2026 - Taranto - «Riduzioni d’acqua nei weekend, la Puglia faccia valere i propri diritti!»
Taranto - Dal venerdì sera alla domenica, sul territorio tarantino vengono ridotti oltre 300 litri di acqua ogni secondo, con la portata idrica ridotta da 1300 a 1000 litri al secondo per poi essere ripristinata solo il lunedì mattina.
È quanto segnal...-->continua
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|20/07/2026 - Festival del Belcanto di Turi: la XVI edizione celebra la grande lirica in Puglia
La XVI edizione del Festival del Belcanto di Turi (Ba) è stata ufficialmente presentata nella sala “Michele Campione” del Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia a Bari.
Promosso dall’Associazione Chi è di scena!?, realizzato con il contributo ec...-->continua
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|20/07/2026 - Incendi in Calabria, fiamme nell’area del Pollino: colpiti Morano Calabro e Castrovillari
L’emergenza incendi torna a preoccupare la Calabria, con numerosi roghi che nelle ultime ore hanno interessato anche i territori dell’area protetta del Parco Nazionale del Pollino. Le fiamme hanno colpito in particolare i comuni di Morano Calabro e Castrovilla...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.