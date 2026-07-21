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|Sequestrato oro da investimento per oltre 2 milioni di euro
21/07/2026
|I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Roma, unitamente ai funzionari dell’Ufficio Lazio 2 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno eseguito il sequestro amministrativo di una quota di oro da investimento per un controvalore di 2.210.415 euro presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino.
Il provvedimento ha interessato 12 lingotti d’oro puro, dal peso complessivo di oltre 62 chilogrammi, per un valore totale stimato superiore a 8 milioni di euro.
Il metallo prezioso è stato individuato nel corso delle ordinarie attività di controllo sui flussi di passeggeri in arrivo, quando le Fiamme Gialle del Gruppo di Fiumicino e il personale di ADM hanno sottoposto a ispezione i bagagli di due viaggiatori provenienti dalla Spagna.
La successiva verifica ha consentito di rinvenire i lingotti, introdotti nel territorio dello Stato in totale assenza della prescritta documentazione doganale.
Sotto il profilo normativo, l'operazione si fonda sulle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 211 del 2024, che ha adeguato l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall'Unione Europea.
Tale provvedimento ha esteso e dettagliato la definizione legale di contante, includendovi espressamente sia l'oro da investimento sia l'oro ad alta purezza destinato a successiva fusione o lavorazione industriale.
La norma stabilisce che i trasferimenti di oro "al seguito" del passeggero debbano obbligatoriamente formare oggetto di una dichiarazione doganale preventiva, da presentarsi prima del passaggio effettivo dei confini di Stato.
A fronte della totale omissione di tale adempimento e del superamento della soglia di liceità per la libera circolazione transfrontaliera di capitali, fissata a 10.000 euro, ha trovato applicazione il quadro sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo n. 195 del 2008.
In particolare, l'articolo 4 del citato decreto impone alle autorità operanti l'obbligo di procedere al sequestro amministrativo a garanzia della sanzione pecuniaria, quantificato in questo specifico caso per un valore superiore ai 2.2 milioni di euro.
L’attività svolta si inquadra nei compiti istituzionali affidati al Corpo a tutela della legalità economico-finanziaria, in cui la vigilanza transfrontaliera sulla circolazione dell'oro e dei valori risponde a precisi obblighi normativi.
In questo contesto, l'azione istituzionale mira a garantire la trasparenza dei flussi finanziari attraverso la verifica dell'assolvimento degli obblighi di dichiarazione per il transito di capitali e beni di valore, prevenendo al contempo fenomeni di riciclaggio e ostacolando il trasferimento di asset di elevato valore al di fuori dei canali intermediati e tracciabili, con il fine ultimo di preservare l'integrità del mercato e salvaguardare il circuito economico legale.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|21/07/2026 - Vietri sul Mare, due giorni dedicati all'autismo
Il Comune di Vietri sul Mare si appresta a vivere due giornate intense e ricche di significato per accendere un faro sull'autismo, unendo l'approfondimento scientifico alla leggerezza dell'arte, della musica e della comicità. Nell'ambito del prestigioso cartel...-->continua
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|20/07/2026 - Taranto - «Riduzioni d’acqua nei weekend, la Puglia faccia valere i propri diritti!»
Taranto - Dal venerdì sera alla domenica, sul territorio tarantino vengono ridotti oltre 300 litri di acqua ogni secondo, con la portata idrica ridotta da 1300 a 1000 litri al secondo per poi essere ripristinata solo il lunedì mattina.
È quanto segnal...-->continua
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|20/07/2026 - Festival del Belcanto di Turi: la XVI edizione celebra la grande lirica in Puglia
La XVI edizione del Festival del Belcanto di Turi (Ba) è stata ufficialmente presentata nella sala “Michele Campione” del Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia a Bari.
Promosso dall’Associazione Chi è di scena!?, realizzato con il contributo ec...-->continua
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|20/07/2026 - Incendi in Calabria, fiamme nell’area del Pollino: colpiti Morano Calabro e Castrovillari
L’emergenza incendi torna a preoccupare la Calabria, con numerosi roghi che nelle ultime ore hanno interessato anche i territori dell’area protetta del Parco Nazionale del Pollino. Le fiamme hanno colpito in particolare i comuni di Morano Calabro e Castrovilla...-->continua
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|20/07/2026 - Amendolara, neonato cade dalla carrozzina: ricoverato in gravi condizioni
Momenti di paura ad Amendolara, sulla costa ionica cosentina, dove un neonato è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dalla carrozzina. Il piccolo, pochi mesi di vita e in vacanza in Calabria con la famiglia arrivata dal Nord Italia, è caduto per cause anc...-->continua
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|20/07/2026 - “Lupi in città”: una nuova realtà da vivere senza allarmismi
I lupi sono tornati in aree del Paese dalle quali mancavano da secoli, ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l’aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l’intero arco peninsulare, ma appena 50 all’anno gli avvistamenti...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.