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|Taranto - «Riduzioni d’acqua nei weekend, la Puglia faccia valere i propri diritti!»
20/07/2026
|Taranto - Dal venerdì sera alla domenica, sul territorio tarantino vengono ridotti oltre 300 litri di acqua ogni secondo, con la portata idrica ridotta da 1300 a 1000 litri al secondo per poi essere ripristinata solo il lunedì mattina.
È quanto segnala Cia Due Mari, sulla base della certificazione dei sistemi di misurazione del consorzio Centro Sud Puglia: una triste realtà che smentisce i grafici rassicuranti presentati puntualmente ai tavoli istituzionali dai vertici del consorzio di bonifica della Basilicata.
Di fronte a questa situazione, che si consuma nel pieno della stagione estiva e al culmine del fabbisogno irriguo, Cia Due Mari ha indirizzato una nota formale al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e all'assessore all'Agricoltura, Francesco Paolicelli, sollecitando un intervento perentorio a tutela del comparto agricolo ionico.
Al centro della vertenza vi è la gestione della Diga di San Giuliano, un'infrastruttura strategicamente condivisa che, pur ricadendo in territorio lucano, risulta in comproprietà paritaria al 50% tra la Basilicata e l'ex consorzio di bonifica Stornara e Tara della Provincia di Taranto.
Nonostante il quadro giuridico configuri un diritto paritetico, Cia Due Mari segnala ancora una volta l’unilateralità delle decisioni da parte della Basilicata nella regolazione dei flussi idrici, una condotta che ha ormai superato ogni limite di decenza e di tollerabilità economica per i produttori pugliesi.
Su questa situazione è intervenuto il direttore Vito Rubino, evidenziando le ricadute dirette sulle aziende agricole del territorio: «Sottrarre 300 litri al secondo nel weekend, con le temperature torride di questa stagione estiva, significa prosciugare i canali e lasciare a secco interi territori, come sta accadendo puntualmente a Palagianello, dove ogni fine settimana l’acqua ormai fatica persino ad arrivare. Questa gestione si consuma alle spalle e sulla pelle dei nostri produttori».
L'organizzazione agricola richiama la governance pugliese agli impegni assunti in campagna elettorale per sanare questo storico contenzioso, evidenziando l’urgenza di dar seguito alla richiesta di un tavolo tecnico bilaterale avanzata proprio dalla Cia due settimane fa.
A tracciare la strategia di lungo periodo è il presidente Cia Due Mari, Giannicola D'Amico, che invoca un cambio di passo strutturale e l'autonomia strategica della regione: «Chiediamo un vostro celere e perentorio intervento. È tempo che, sulla gestione dell’acqua, la Regione Puglia si affranchi definitivamente dalla dipendenza esclusiva della Basilicata. Esigiamo il ripristino immediato dei flussi idrici spettanti e l'avvio di investimenti mirati su infrastrutture proprie, che permettano alla Puglia di governare, accumulare e valorizzare in totale autonomia le risorse idriche che annualmente le spettano di diritto».
In assenza di repentine contromisure e di una convocazione urgente che veda coinvolto anche il commissario del consorzio Centro Sud Puglia, Francesco Ferraro, Cia Due Mari ribadisce lo stato di esasperazione dei produttori tarantini, stanchi di promesse e di subire quelli che vengono definiti intollerabili ammanchi d'acqua programmati nei fine settimana.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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Promosso dall’Associazione Chi è di scena!?, realizzato con il contributo ec...-->continua
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|20/07/2026 - Incendi in Calabria, fiamme nell’area del Pollino: colpiti Morano Calabro e Castrovillari
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|20/07/2026 - Amendolara, neonato cade dalla carrozzina: ricoverato in gravi condizioni
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|19/07/2026 - Trovato morto a Eboli il giornalista sportivo Luca Esposito
È stato trovato senza vita, con il corpo carbonizzato dopo essere stato ucciso, in un terreno agricolo di Eboli, in provincia di Salerno, il giornalista sportivo Luca Esposito, 53 anni, conosciuto da tutti con questo nome anche se all’anagrafe era Luigi.
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|18/07/2026 - Incidente sulla SS 100 a Capurso: camion resta di traverso, traffico rallentato verso Taranto
Mattinata di disagi sulla Strada Statale 100, in direzione Taranto, a causa di un incidente avvenuto all’altezza dello svincolo di Capurso. Un camion della nettezza urbana, rimasto bloccato sulla carreggiata per un’avaria, ha urtato una barriera di sicurezza t...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.