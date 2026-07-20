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|Amendolara, neonato cade dalla carrozzina: ricoverato in gravi condizioni
20/07/2026
|Momenti di paura ad Amendolara, sulla costa ionica cosentina, dove un neonato è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dalla carrozzina. Il piccolo, pochi mesi di vita e in vacanza in Calabria con la famiglia arrivata dal Nord Italia, è caduto per cause ancora da chiarire in piazza Giovanni XXIII, riportando un violento trauma alla testa. I presenti hanno immediatamente soccorso i genitori e allertato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza in codice rosso, ma i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il bambino è ricoverato in prognosi riservata, mentre proseguono gli accertamenti medici.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|20/07/2026 - Incendi in Calabria, fiamme nell’area del Pollino: colpiti Morano Calabro e Castrovillari
L’emergenza incendi torna a preoccupare la Calabria, con numerosi roghi che nelle ultime ore hanno interessato anche i territori dell’area protetta del Parco Nazionale del Pollino. Le fiamme hanno colpito in particolare i comuni di Morano Calabro e Castrovillari, oltre a San...-->continua
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|20/07/2026 - Amendolara, neonato cade dalla carrozzina: ricoverato in gravi condizioni
Momenti di paura ad Amendolara, sulla costa ionica cosentina, dove un neonato è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dalla carrozzina. Il piccolo, pochi mesi di vita e in vacanza in Calabria con la famiglia arrivata dal Nord Italia, è caduto per cause anc...-->continua
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|20/07/2026 - “Lupi in città”: una nuova realtà da vivere senza allarmismi
I lupi sono tornati in aree del Paese dalle quali mancavano da secoli, ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l’aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l’intero arco peninsulare, ma appena 50 all’anno gli avvistamenti...-->continua
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|19/07/2026 - Trovato morto a Eboli il giornalista sportivo Luca Esposito
È stato trovato senza vita, con il corpo carbonizzato dopo essere stato ucciso, in un terreno agricolo di Eboli, in provincia di Salerno, il giornalista sportivo Luca Esposito, 53 anni, conosciuto da tutti con questo nome anche se all’anagrafe era Luigi.
...-->continua
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|18/07/2026 - Incidente sulla SS 100 a Capurso: camion resta di traverso, traffico rallentato verso Taranto
Mattinata di disagi sulla Strada Statale 100, in direzione Taranto, a causa di un incidente avvenuto all’altezza dello svincolo di Capurso. Un camion della nettezza urbana, rimasto bloccato sulla carreggiata per un’avaria, ha urtato una barriera di sicurezza t...-->continua
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|18/07/2026 - Esplosione in un appartamento a San Giovanni in Fiore: due coniugi soccorsi dai Vigili del fuoco
Un’esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas, ha danneggiato un appartamento al secondo piano di un edificio nel comune di San Giovanni in Fiore. Il boato, questa mattina all’alba, ha squarciato la quiete della comunità.
Sul posto sono immediata...-->continua
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|18/07/2026 - Cilento, al via i nuovi Frecciarossa: sei collegamenti giornalieri senza cambi
Il Cilento punta su una mobilità più moderna e veloce con il potenziamento dei collegamenti ferroviari ad alta velocità. Dal 17 luglio sono attivi nuovi servizi Frecciarossa diretti che consentiranno di raggiungere il territorio senza cambi da diverse città it...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.